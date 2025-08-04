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SUPERTRUST Fiyatı(SUT)

SUPERTRUST (SUT) Canlı Fiyat Grafiği

$6,971
$6,971$6,971
+%0,891D
USD

SUT Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

SUPERTRUST (SUT), şu anda 6,971 USD fiyatından işlem görmektedir ve 14,11M USD piyasa değerine sahiptir. SUT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

SUPERTRUST Ana Piyasa Performansı:

$ 313,82K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,89
SUPERTRUST 24 saatlik fiyat değişimi
2,02M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SUT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SUT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

SUT Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için SUPERTRUST fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,06149+%0,89
30 Gün$ +0,748+%12,01
60 Gün$ +1,094+%18,61
90 Gün$ +1,969+%39,36
Bugünkü SUPERTRUST Fiyatı Değişimi

Bugün, SUT, $ +0,06149 (+%0,89) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

SUPERTRUST 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,748 (+%12,01) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

SUPERTRUST 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SUT değişimi $ +1,094 (+%18,61) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

SUPERTRUST 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +1,969 (+%39,36) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SUT Fiyat Bilgisi

En güncel SUPERTRUST fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 6,829
$ 6,829$ 6,829

$ 6,99
$ 6,99$ 6,99

$ 18,733
$ 18,733$ 18,733

-%0,12

+%0,89

+%4,52

SUT Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 14,11M
$ 14,11M$ 14,11M

$ 313,82K
$ 313,82K$ 313,82K

2,02M
2,02M 2,02M

SUPERTRUST (SUT) Nedir?

SuperTrust (SUT), doğrudan geliştirilen ve işletilen küresel bir platform için ödeme aracı olarak kullanılır. Şu anda geliştirilmekte olan Küresel Doğrudan Reklam Platformu (MOAD) ve küresel bir doğal çevre paylaşım platformu olan NATURUBOOK için kullanılacak ve platform kullanılırken SUT tokeninden yararlanılacaktır. Küresel pazarlama yoluyla kullanıcıları yaygınlaştıracak ve yerli ile yabancı ortaklarla işbirliği yaparak platformun değerini en üst düzeye çıkaracaktır. Küresel pazarlama yoluyla kullanıcı sayısını artırarak ücret ödemek için bir ödeme tokeni olarak kullanılacaktır. (Reklam ücretleri, işletim ücretleri, hizmet kullanım ücretleri)

SUPERTRUST, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SUPERTRUST yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SUT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda SUPERTRUST hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, SUPERTRUST satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

SUPERTRUST Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, SUPERTRUST, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SUT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen SUPERTRUST fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

SUPERTRUST Fiyat Geçmişi

SUT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SUT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen SUPERTRUST fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

SUPERTRUST (SUT) Token Ekonomisi

SUPERTRUST (SUT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SUT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

SUPERTRUST (SUT) Satın Alma

Nasıl SUPERTRUST satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım SUPERTRUST Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SUT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SUT / VND
183.441,865
1 SUT / AUD
A$10,73534
1 SUT / GBP
5,22825
1 SUT / EUR
5,99506
1 SUT / USD
$6,971
1 SUT / MYR
RM29,48733
1 SUT / TRY
283,51057
1 SUT / JPY
¥1.024,737
1 SUT / ARS
ARS$9.510,18675
1 SUT / RUB
557,61029
1 SUT / INR
610,58989
1 SUT / IDR
Rp114.278,67024
1 SUT / KRW
9.655,11384
1 SUT / PHP
400,8325
1 SUT / EGP
￡E.338,30263
1 SUT / BRL
R$38,89818
1 SUT / CAD
C$9,55027
1 SUT / BDT
841,53912
1 SUT / NGN
10.578,14395
1 SUT / UAH
287,55375
1 SUT / VES
Bs857,433
1 SUT / CLP
$6.699,131
1 SUT / PKR
Rs1.952,08913
1 SUT / KZT
3.735,7589
1 SUT / THB
฿226,41808
1 SUT / TWD
NT$208,36319
1 SUT / AED
د.إ25,58357
1 SUT / CHF
Fr5,5768
1 SUT / HKD
HK$54,65264
1 SUT / MAD
.د.م62,94813
1 SUT / MXN
$131,40335
1 SUT / PLN
25,72299
1 SUT / RON
лв30,60269
1 SUT / SEK
kr67,47928
1 SUT / BGN
лв11,78099
1 SUT / HUF
Ft2.401,30037
1 SUT / CZK
148,20346
1 SUT / KWD
د.ك2,126155
1 SUT / ILS
23,77111

SUPERTRUST Kaynağı

SUPERTRUST hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi SUPERTRUST Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

SUT
SUT
USD
USD

1 SUT = 6,971 USD

Al-Sat

SUTUSDT
$6,971
$6,971$6,971
+%0,69

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