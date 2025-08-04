SUPERTRUST (SUT) Nedir?

SuperTrust (SUT), doğrudan geliştirilen ve işletilen küresel bir platform için ödeme aracı olarak kullanılır. Şu anda geliştirilmekte olan Küresel Doğrudan Reklam Platformu (MOAD) ve küresel bir doğal çevre paylaşım platformu olan NATURUBOOK için kullanılacak ve platform kullanılırken SUT tokeninden yararlanılacaktır. Küresel pazarlama yoluyla kullanıcıları yaygınlaştıracak ve yerli ile yabancı ortaklarla işbirliği yaparak platformun değerini en üst düzeye çıkaracaktır. Küresel pazarlama yoluyla kullanıcı sayısını artırarak ücret ödemek için bir ödeme tokeni olarak kullanılacaktır. (Reklam ücretleri, işletim ücretleri, hizmet kullanım ücretleri)

SUPERTRUST, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, SUPERTRUST yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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SUPERTRUST Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, SUPERTRUST, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SUT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen SUPERTRUST fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

SUPERTRUST Fiyat Geçmişi

SUT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SUT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen SUPERTRUST fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

SUPERTRUST (SUT) Token Ekonomisi

SUPERTRUST (SUT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SUT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

SUPERTRUST (SUT) Satın Alma

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SUT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SUT / VND ₫ 183.441,865 1 SUT / AUD A$ 10,73534 1 SUT / GBP ￡ 5,22825 1 SUT / EUR € 5,99506 1 SUT / USD $ 6,971 1 SUT / MYR RM 29,48733 1 SUT / TRY ₺ 283,51057 1 SUT / JPY ¥ 1.024,737 1 SUT / ARS ARS$ 9.510,18675 1 SUT / RUB ₽ 557,61029 1 SUT / INR ₹ 610,58989 1 SUT / IDR Rp 114.278,67024 1 SUT / KRW ₩ 9.655,11384 1 SUT / PHP ₱ 400,8325 1 SUT / EGP ￡E. 338,30263 1 SUT / BRL R$ 38,89818 1 SUT / CAD C$ 9,55027 1 SUT / BDT ৳ 841,53912 1 SUT / NGN ₦ 10.578,14395 1 SUT / UAH ₴ 287,55375 1 SUT / VES Bs 857,433 1 SUT / CLP $ 6.699,131 1 SUT / PKR Rs 1.952,08913 1 SUT / KZT ₸ 3.735,7589 1 SUT / THB ฿ 226,41808 1 SUT / TWD NT$ 208,36319 1 SUT / AED د.إ 25,58357 1 SUT / CHF Fr 5,5768 1 SUT / HKD HK$ 54,65264 1 SUT / MAD .د.م 62,94813 1 SUT / MXN $ 131,40335 1 SUT / PLN zł 25,72299 1 SUT / RON лв 30,60269 1 SUT / SEK kr 67,47928 1 SUT / BGN лв 11,78099 1 SUT / HUF Ft 2.401,30037 1 SUT / CZK Kč 148,20346 1 SUT / KWD د.ك 2,126155 1 SUT / ILS ₪ 23,77111

SUPERTRUST Kaynağı

SUPERTRUST hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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