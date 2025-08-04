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Maple Finance Fiyatı(SYRUP)

Maple Finance (SYRUP) Canlı Fiyat Grafiği

$0,43716
$0,43716$0,43716
+%8,171D
USD

SYRUP Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Maple Finance (SYRUP), şu anda 0,43716 USD fiyatından işlem görmektedir ve 522,15M USD piyasa değerine sahiptir. SYRUP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Maple Finance Ana Piyasa Performansı:

$ 476,00K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%8,17
Maple Finance 24 saatlik fiyat değişimi
1,19B USD
Dolaşımdaki arz

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SYRUP Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Maple Finance fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0330184+%8,17
30 Gün$ -0,09312-%17,57
60 Gün$ +0,03501+%8,70
90 Gün$ +0,24412+%126,46
Bugünkü Maple Finance Fiyatı Değişimi

Bugün, SYRUP, $ +0,0330184 (+%8,17) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Maple Finance 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,09312 (-%17,57) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Maple Finance 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SYRUP değişimi $ +0,03501 (+%8,70) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Maple Finance 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,24412 (+%126,46) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SYRUP Fiyat Bilgisi

En güncel Maple Finance fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,402
$ 0,402$ 0,402

$ 0,44974
$ 0,44974$ 0,44974

$ 0,67872
$ 0,67872$ 0,67872

-%1,51

+%8,17

-%20,47

SYRUP Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 522,15M
$ 522,15M$ 522,15M

$ 476,00K
$ 476,00K$ 476,00K

1,19B
1,19B 1,19B

Maple Finance (SYRUP) Nedir?

Maple, "DeFi'nin Kurumsal Borç Vericisi"dir. Maple, kurumsal kredilendirme ve DeFi'nin en iyi yönlerini birleştirerek istikrarlı ve hızlı bir büyüme sağladı. Maple, 2022 kredi krizinden daha güçlü çıktı ve DeFi kredilendirme alanının yeniden inşasında önemli bir rol oynadı. Gerçek zamanlı olarak doğrulanabilen şeffaf, yüksek teminatlı krediler sağlıyoruz. Kurumsal odağımız, emsallerimizden daha yüksek getirileri ölçeklendirmemizi ve tutarlı bir şekilde sunmamıza olanak sağladı.

Maple Finance, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Maple Finance yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SYRUP staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Maple Finance hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Maple Finance satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Maple Finance Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Maple Finance, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SYRUP fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Maple Finance fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Maple Finance Fiyat Geçmişi

SYRUP fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SYRUP kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Maple Finance fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Maple Finance (SYRUP) Token Ekonomisi

Maple Finance (SYRUP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SYRUP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Maple Finance (SYRUP) Satın Alma

Nasıl Maple Finance satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Maple Finance Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SYRUP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SYRUP / VND
11.503,8654
1 SYRUP / AUD
A$0,6732264
1 SYRUP / GBP
0,32787
1 SYRUP / EUR
0,3759576
1 SYRUP / USD
$0,43716
1 SYRUP / MYR
RM1,8491868
1 SYRUP / TRY
17,7792972
1 SYRUP / JPY
¥64,26252
1 SYRUP / ARS
ARS$590,756166
1 SYRUP / RUB
34,7629632
1 SYRUP / INR
38,1902976
1 SYRUP / IDR
Rp7.166,5562304
1 SYRUP / KRW
604,6447392
1 SYRUP / PHP
25,1104704
1 SYRUP / EGP
￡E.20,9487072
1 SYRUP / BRL
R$2,426238
1 SYRUP / CAD
C$0,5989092
1 SYRUP / BDT
52,7739552
1 SYRUP / NGN
661,357506
1 SYRUP / UAH
18,0415932
1 SYRUP / VES
Bs53,77068
1 SYRUP / CLP
$424,0452
1 SYRUP / PKR
Rs122,4878604
1 SYRUP / KZT
234,274044
1 SYRUP / THB
฿14,1902136
1 SYRUP / TWD
NT$13,0535976
1 SYRUP / AED
د.إ1,6043772
1 SYRUP / CHF
Fr0,349728
1 SYRUP / HKD
HK$3,4273344
1 SYRUP / MAD
.د.م3,9519264
1 SYRUP / MXN
$8,240466
1 SYRUP / PLN
1,6087488
1 SYRUP / RON
лв1,9147608
1 SYRUP / SEK
kr4,218594
1 SYRUP / BGN
лв0,7344288
1 SYRUP / HUF
Ft150,3786684
1 SYRUP / CZK
9,2765352
1 SYRUP / KWD
د.ك0,13245948
1 SYRUP / ILS
1,4907156

Maple Finance Kaynağı

Maple Finance hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Maple Finance Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

SYRUP
SYRUP
USD
USD

1 SYRUP = 0,43716 USD

Al-Sat

SYRUPUSDT
$0,43716
$0,43716$0,43716
+%8,21

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