Bugünkü TeaFi Fiyatı

Bugünkü TeaFi (TEAFI) fiyatı $ 0,07271 olup, son 24 saatte % 5,73 değişim gösterdi. Mevcut TEAFI / USD dönüşüm oranı TEAFI başına $ 0,07271 şeklindedir.

TeaFi, şu anda piyasa değeri açısından $ 3,64M ile 1544. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 50,01M TEAFI şeklindedir. Son 24 saat içinde TEAFI, $ 0,065 (en düşük) ile $ 0,12 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,5015160151442424 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,07373157762785525 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TEAFI, son bir saatte -%0,10 ve son 7 günde -%48,91 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 86,72K seviyesine ulaştı.

TeaFi (TEAFI) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1544 Piyasa Değeri $ 3,64M$ 3,64M $ 3,64M Hacim (24 Sa) $ 86,72K$ 86,72K $ 86,72K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 21,81M$ 21,81M $ 21,81M Dolaşım Arzı 50,01M 50,01M 50,01M Maksimum Arz 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Toplam Arz 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Dolaşım Oranı %16,67 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

