Bugünkü canlı TeaFi fiyatı 0,07271 USD. TEAFI piyasa değeri ise 3.636.227,1 USD. TEAFI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

TeaFi Fiyatı(TEAFI)

1 TEAFI / USD Canlı Fiyatı:

$0,07276
$0,07276
-%5,731D
USD
TeaFi (TEAFI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 10:51:18 (UTC+8)

Bugünkü TeaFi Fiyatı

Bugünkü TeaFi (TEAFI) fiyatı $ 0,07271 olup, son 24 saatte % 5,73 değişim gösterdi. Mevcut TEAFI / USD dönüşüm oranı TEAFI başına $ 0,07271 şeklindedir.

TeaFi, şu anda piyasa değeri açısından $ 3,64M ile 1544. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 50,01M TEAFI şeklindedir. Son 24 saat içinde TEAFI, $ 0,065 (en düşük) ile $ 0,12 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,5015160151442424 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,07373157762785525 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TEAFI, son bir saatte -%0,10 ve son 7 günde -%48,91 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 86,72K seviyesine ulaştı.

TeaFi (TEAFI) Piyasa Bilgileri

No.1544

$ 3,64M
$ 3,64M

$ 86,72K
$ 86,72K

$ 21,81M
$ 21,81M

50,01M
50,01M

300.000.000
300.000.000

300.000.000
300.000.000

%16,67

BSC

Şu anki TeaFi piyasa değeri $ 3,64M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 86,72K. Dolaşımdaki TEAFI arzı 50,01M olup, toplam arzı 300000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 21,81M.

TeaFi Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,065
$ 0,065
24 sa Düşük
$ 0,12
$ 0,12
24 sa Yüksek

$ 0,065
$ 0,065

$ 0,12
$ 0,12

$ 0,5015160151442424
$ 0,5015160151442424

$ 0,07373157762785525
$ 0,07373157762785525

-%0,10

-%5,72

-%48,91

-%48,91

TeaFi (TEAFI) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için TeaFi fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0044226-%5,72
30 Gün$ -0,22729-%75,77
60 Gün$ -0,22729-%75,77
90 Gün$ -0,22729-%75,77
Bugünkü TeaFi Fiyatı Değişimi

Bugün, TEAFI, $ -0,0044226 (-%5,72) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

TeaFi 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,22729 (-%75,77) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

TeaFi 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, TEAFI değişimi $ -0,22729 (-%75,77) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

TeaFi 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,22729 (-%75,77) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

TeaFi (TEAFI) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

TeaFi Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

TeaFi için Fiyat Tahmini

2030 için TeaFi (TEAFI) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, TEAFI için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için TeaFi (TEAFI) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında TeaFi fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

TeaFi varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? TeaFi Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, TEAFI varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl TeaFi Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

TeaFi ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de TEAFI satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, TeaFi satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, TeaFi (TEAFI) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut 50,01M adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra TeaFi anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
TeaFi (TEAFI) Satın Alma Kılavuzu

TeaFi (TEAFI) Nedir?

Tea-Fi to DeFi SuperApp, który upraszcza zarabianie i usuwa bariery w dostępie do zdecentralizowanych finansów. Zasilany przez TeaPOT, silnik płynności należący do protokołu, który recyklinguje realny zysk z powrotem do użytkowników, Tea-Fi łączy generowanie zysku, swapowanie i narzędzia gas w jednym, spójnym interfejsie. Dzięki Easy-Gas, SuperSwap i Tea-Fi Vaults użytkownicy uzyskują dostęp do wyselekcjonowanych ścieżek zarobkowych bez potrzeby zarządzania wieloma tokenami czy platformami. Zaprojektowany z myślą o prostocie i trwałości, Tea-Fi napędza realny zysk, wykupy tokenów i długoterminowy rozwój.

TeaFi Kaynağı

TeaFi hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi TeaFi Websitesi
Blok Gezgini

$0,07276
