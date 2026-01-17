Bugünkü Terraformation Fiyatı

Bugünkü Terraformation (TERRAFORMATION) fiyatı $ 0,003471 olup, son 24 saatte % 247,10 değişim gösterdi. Mevcut TERRAFORMATION / USD dönüşüm oranı TERRAFORMATION başına $ 0,003471 şeklindedir.

Terraformation, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- TERRAFORMATION şeklindedir. Son 24 saat içinde TERRAFORMATION, $ 0,001 (en düşük) ile $ 0,006992 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TERRAFORMATION, son bir saatte +%7,82 ve son 7 günde +%247,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 84,48K seviyesine ulaştı.

Terraformation (TERRAFORMATION) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 84,48K$ 84,48K $ 84,48K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki Terraformation piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 84,48K. Dolaşımdaki TERRAFORMATION arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.