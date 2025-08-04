TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Nedir?

TGT, Web3 × AAA oyunları için evrensel bir tokendir. Birden fazla yüksek kaliteli oyun başlığına güç sağlar, token ekonomisinin genişlemesini ve risk çeşitlendirmesini mümkün kılar. TGT, TGT ekosistemindeki tüm oyunlarda kullanılabilir, bu da birlikte çalışabilirliği artırır ve genel oyun deneyimini zenginleştirir. TOKYO BEAST, Japonya'nın 1 numaralı mobil oyun şirketi tarafından başlatılan ve kripto varlıkları entegre eden yeni eğlence deneyimleri yaratmayı amaçlayan bir projenin ilk oyun başlığıdır.

TOKYO GAMES TOKEN, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, TOKYO GAMES TOKEN yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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TOKYO GAMES TOKEN Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, TOKYO GAMES TOKEN, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TGT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen TOKYO GAMES TOKEN fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

TOKYO GAMES TOKEN Fiyat Geçmişi

TGT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TGT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen TOKYO GAMES TOKEN fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Token Ekonomisi

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TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Satın Alma

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TGT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TGT / VND ₫ 129,338225 1 TGT / AUD A$ 0,0075691 1 TGT / GBP ￡ 0,00368625 1 TGT / EUR € 0,0042269 1 TGT / USD $ 0,004915 1 TGT / MYR RM 0,02079045 1 TGT / TRY ₺ 0,19989305 1 TGT / JPY ¥ 0,722505 1 TGT / ARS ARS$ 6,64188525 1 TGT / RUB ₽ 0,3909391 1 TGT / INR ₹ 0,4294727 1 TGT / IDR Rp 80,5737576 1 TGT / KRW ₩ 6,7980348 1 TGT / PHP ₱ 0,2823176 1 TGT / EGP ￡E. 0,23557595 1 TGT / BRL R$ 0,0273274 1 TGT / CAD C$ 0,00673355 1 TGT / BDT ৳ 0,5933388 1 TGT / NGN ₦ 7,43565775 1 TGT / UAH ₴ 0,20284205 1 TGT / VES Bs 0,604545 1 TGT / CLP $ 4,76755 1 TGT / PKR Rs 1,37713385 1 TGT / KZT ₸ 2,6339485 1 TGT / THB ฿ 0,1595409 1 TGT / TWD NT$ 0,1467619 1 TGT / AED د.إ 0,01803805 1 TGT / CHF Fr 0,003932 1 TGT / HKD HK$ 0,0385336 1 TGT / MAD .د.م 0,0444316 1 TGT / MXN $ 0,09264775 1 TGT / PLN zł 0,0180872 1 TGT / RON лв 0,0215277 1 TGT / SEK kr 0,04742975 1 TGT / BGN лв 0,0082572 1 TGT / HUF Ft 1,69071085 1 TGT / CZK Kč 0,1042963 1 TGT / KWD د.ك 0,001489245 1 TGT / ILS ₪ 0,01676015

TOKYO GAMES TOKEN Kaynağı

TOKYO GAMES TOKEN hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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