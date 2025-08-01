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Alien Worlds Trilium Fiyatı(TLM)

Alien Worlds Trilium (TLM) Canlı Fiyat Grafiği

$0,004647
$0,004647$0,004647
+%1,261D
USD

TLM Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Alien Worlds Trilium (TLM), şu anda 0,004645 USD fiyatından işlem görmektedir ve 28,07M USD piyasa değerine sahiptir. TLM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Alien Worlds Trilium Ana Piyasa Performansı:

$ 246,35K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,26
Alien Worlds Trilium 24 saatlik fiyat değişimi
6,04B USD
Dolaşımdaki arz

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TLM Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Alien Worlds Trilium fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00005782+%1,26
30 Gün$ +0,000461+%11,01
60 Gün$ -0,000139-%2,91
90 Gün$ -0,00032-%6,45
Bugünkü Alien Worlds Trilium Fiyatı Değişimi

Bugün, TLM, $ +0,00005782 (+%1,26) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Alien Worlds Trilium 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,000461 (+%11,01) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Alien Worlds Trilium 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, TLM değişimi $ -0,000139 (-%2,91) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Alien Worlds Trilium 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00032 (-%6,45) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

TLM Fiyat Bilgisi

En güncel Alien Worlds Trilium fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,004496
$ 0,004496$ 0,004496

$ 0,004688
$ 0,004688$ 0,004688

$ 7,2
$ 7,2$ 7,2

-%0,03

+%1,26

-%17,76

TLM Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 28,07M
$ 28,07M$ 28,07M

$ 246,35K
$ 246,35K$ 246,35K

6,04B
6,04B 6,04B

Alien Worlds Trilium (TLM) Nedir?

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Alien Worlds Trilium, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Alien Worlds Trilium yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
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Kapsamlı kaynaklarımız, Alien Worlds Trilium satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Alien Worlds Trilium Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Alien Worlds Trilium, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TLM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Alien Worlds Trilium fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Alien Worlds Trilium Fiyat Geçmişi

TLM fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TLM kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Alien Worlds Trilium fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Alien Worlds Trilium (TLM) Token Ekonomisi

Alien Worlds Trilium (TLM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TLM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Alien Worlds Trilium (TLM) Satın Alma

Nasıl Alien Worlds Trilium satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Alien Worlds Trilium Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

TLM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TLM / VND
122,233175
1 TLM / AUD
A$0,0071533
1 TLM / GBP
0,00348375
1 TLM / EUR
0,0039947
1 TLM / USD
$0,004645
1 TLM / MYR
RM0,01964835
1 TLM / TRY
0,1889586
1 TLM / JPY
¥0,682815
1 TLM / ARS
ARS$6,27702075
1 TLM / RUB
0,36950975
1 TLM / INR
0,4047653
1 TLM / IDR
Rp76,1475288
1 TLM / KRW
6,4335108
1 TLM / PHP
0,26722685
1 TLM / EGP
￡E.0,22263485
1 TLM / BRL
R$0,02568685
1 TLM / CAD
C$0,00636365
1 TLM / BDT
0,5607444
1 TLM / NGN
7,02718825
1 TLM / UAH
0,19169915
1 TLM / VES
Bs0,571335
1 TLM / CLP
$4,50565
1 TLM / PKR
Rs1,30148255
1 TLM / KZT
2,4892555
1 TLM / THB
฿0,15073025
1 TLM / TWD
NT$0,1386997
1 TLM / AED
د.إ0,01704715
1 TLM / CHF
Fr0,003716
1 TLM / HKD
HK$0,0364168
1 TLM / MAD
.د.م0,0419908
1 TLM / MXN
$0,08746535
1 TLM / PLN
0,0170936
1 TLM / RON
лв0,0203451
1 TLM / SEK
kr0,04482425
1 TLM / BGN
лв0,0078036
1 TLM / HUF
Ft1,59839095
1 TLM / CZK
0,09861335
1 TLM / KWD
د.ك0,001407435
1 TLM / ILS
0,01583945

Alien Worlds Trilium Kaynağı

Alien Worlds Trilium hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Alien Worlds Trilium Websitesi
Blok Gezgini

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TLMUSDT
$0,004645
$0,004645$0,004645
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