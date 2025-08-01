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Truth Network Fiyatı(TRUU)

Truth Network (TRUU) Canlı Fiyat Grafiği

$0,000975
$0,000975$0,000975
+%0,411D
USD

TRUU Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Truth Network (TRUU), şu anda 0,000975 USD fiyatından işlem görmektedir ve 11,85M USD piyasa değerine sahiptir. TRUU / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Truth Network Ana Piyasa Performansı:

$ 17,02K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,41
Truth Network 24 saatlik fiyat değişimi
12,15B USD
Dolaşımdaki arz

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TRUU Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Truth Network fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00000398+%0,41
30 Gün$ -0,000315-%24,42
60 Gün$ -0,002224-%69,53
90 Gün$ -0,000525-%35,00
Bugünkü Truth Network Fiyatı Değişimi

Bugün, TRUU, $ +0,00000398 (+%0,41) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Truth Network 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,000315 (-%24,42) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Truth Network 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, TRUU değişimi $ -0,002224 (-%69,53) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Truth Network 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,000525 (-%35,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

TRUU Fiyat Bilgisi

En güncel Truth Network fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,000959
$ 0,000959$ 0,000959

$ 0,001002
$ 0,001002$ 0,001002

$ 0,006063
$ 0,006063$ 0,006063

-%0,41

+%0,41

+%19,92

TRUU Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 11,85M
$ 11,85M$ 11,85M

$ 17,02K
$ 17,02K$ 17,02K

12,15B
12,15B 12,15B

Truth Network (TRUU) Nedir?

$TRUU is the cornerstone of the Truth Network: a pioneering, decentralized network designed to provide fair, transparent, and verifiable outcomes for prediction markets. By enabling up to 50,000 nodes to collaboratively determine market results, $TRUU reduces the risk of collusion and establishes a trusted infrastructure layer underpinning these markets. Its robust token economy aligns incentives across a global community, encouraging honest participation and delivering a secure, equitable framework for resolving disputes.

Truth Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Truth Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- TRUU staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Truth Network hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Truth Network satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Truth Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Truth Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TRUU fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Truth Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Truth Network Fiyat Geçmişi

TRUU fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TRUU kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Truth Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Truth Network (TRUU) Token Ekonomisi

Truth Network (TRUU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TRUU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Truth Network (TRUU) Satın Alma

Nasıl Truth Network satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Truth Network Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

TRUU Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TRUU / VND
25,657125
1 TRUU / AUD
A$0,0015015
1 TRUU / GBP
0,00073125
1 TRUU / EUR
0,0008385
1 TRUU / USD
$0,000975
1 TRUU / MYR
RM0,00412425
1 TRUU / TRY
0,039663
1 TRUU / JPY
¥0,143325
1 TRUU / ARS
ARS$1,31756625
1 TRUU / RUB
0,07756125
1 TRUU / INR
0,0849615
1 TRUU / IDR
Rp15,983604
1 TRUU / KRW
1,350414
1 TRUU / PHP
0,05609175
1 TRUU / EGP
￡E.0,04673175
1 TRUU / BRL
R$0,00539175
1 TRUU / CAD
C$0,00133575
1 TRUU / BDT
0,117702
1 TRUU / NGN
1,47502875
1 TRUU / UAH
0,04023825
1 TRUU / VES
Bs0,119925
1 TRUU / CLP
$0,94575
1 TRUU / PKR
Rs0,27318525
1 TRUU / KZT
0,5225025
1 TRUU / THB
฿0,03163875
1 TRUU / TWD
NT$0,0291135
1 TRUU / AED
د.إ0,00357825
1 TRUU / CHF
Fr0,00078
1 TRUU / HKD
HK$0,007644
1 TRUU / MAD
.د.م0,008814
1 TRUU / MXN
$0,01835925
1 TRUU / PLN
0,003588
1 TRUU / RON
лв0,0042705
1 TRUU / SEK
kr0,00940875
1 TRUU / BGN
лв0,001638
1 TRUU / HUF
Ft0,33550725
1 TRUU / CZK
0,02069925
1 TRUU / KWD
د.ك0,000295425
1 TRUU / ILS
0,00332475

Truth Network Kaynağı

Truth Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Truth Network Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

TRUU
TRUU
USD
USD

1 TRUU = 0,000975 USD

Al-Sat

TRUUUSDT
$0,000975
$0,000975$0,000975
-%2,60

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