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Witch Token Fiyatı(WITCH)

Witch Token (WITCH) Canlı Fiyat Grafiği

$0,1016
$0,1016$0,1016
+%77,311D
USD

WITCH Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Witch Token (WITCH), şu anda 0,1016 USD fiyatından işlem görmektedir ve 2,77M USD piyasa değerine sahiptir. WITCH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Witch Token Ana Piyasa Performansı:

$ 525,42 USD
24 saatlik işlem hacmi
+%77,31
Witch Token 24 saatlik fiyat değişimi
27,30M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki WITCH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WITCH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

WITCH Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Witch Token fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,044299+%77,31
30 Gün$ +0,0368+%56,79
60 Gün$ +0,0342+%50,74
90 Gün$ +0,0288+%39,56
Bugünkü Witch Token Fiyatı Değişimi

Bugün, WITCH, $ +0,044299 (+%77,31) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Witch Token 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0368 (+%56,79) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Witch Token 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, WITCH değişimi $ +0,0342 (+%50,74) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Witch Token 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0288 (+%39,56) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

WITCH Fiyat Bilgisi

En güncel Witch Token fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,0573
$ 0,0573$ 0,0573

$ 0,1016
$ 0,1016$ 0,1016

$ 2,594
$ 2,594$ 2,594

%0,00

+%77,31

+%77,31

WITCH Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,77M
$ 2,77M$ 2,77M

$ 525,42
$ 525,42$ 525,42

27,30M
27,30M 27,30M

Witch Token (WITCH) Nedir?

WITCH is a project that will bridge between the exciting world of and boundless potential of NFTs and you through our products (WitchWitch, Witchcraft). Witchwitch is our first location-based social media platform where user uploaded content will be stored on the blockchain. Users can later mint their content as NFTs on Witchcraft. Besides issuing NFTs users can also participate in NFT auctions dropped by renowned artist, celebrities on Witchcraft.Through our parternship with major entertainment and graphic design companies such as Warner Music Korea and Studio Lennon, we plan to hold auctions of high quality NFTs of the most sought after artists across the world.

Witch Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Witch Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- WITCH staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Witch Token hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Witch Token satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Witch Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Witch Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte WITCH fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Witch Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Witch Token Fiyat Geçmişi

WITCH fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak WITCH kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Witch Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Witch Token (WITCH) Token Ekonomisi

Witch Token (WITCH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WITCH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Witch Token (WITCH) Satın Alma

Nasıl Witch Token satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Witch Token Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

WITCH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WITCH / VND
2.673,604
1 WITCH / AUD
A$0,156464
1 WITCH / GBP
0,0762
1 WITCH / EUR
0,087376
1 WITCH / USD
$0,1016
1 WITCH / MYR
RM0,429768
1 WITCH / TRY
4,133088
1 WITCH / JPY
¥14,9352
1 WITCH / ARS
ARS$137,29716
1 WITCH / RUB
8,083296
1 WITCH / INR
8,856472
1 WITCH / IDR
Rp1.665,573504
1 WITCH / KRW
140,720064
1 WITCH / PHP
5,850128
1 WITCH / EGP
￡E.4,870704
1 WITCH / BRL
R$0,561848
1 WITCH / CAD
C$0,139192
1 WITCH / BDT
12,265152
1 WITCH / NGN
153,70556
1 WITCH / UAH
4,193032
1 WITCH / VES
Bs12,4968
1 WITCH / CLP
$98,552
1 WITCH / PKR
Rs28,467304
1 WITCH / KZT
54,44744
1 WITCH / THB
฿3,297936
1 WITCH / TWD
NT$3,034792
1 WITCH / AED
د.إ0,372872
1 WITCH / CHF
Fr0,08128
1 WITCH / HKD
HK$0,796544
1 WITCH / MAD
.د.م0,918464
1 WITCH / MXN
$1,913128
1 WITCH / PLN
0,373888
1 WITCH / RON
лв0,445008
1 WITCH / SEK
kr0,981456
1 WITCH / BGN
лв0,170688
1 WITCH / HUF
Ft34,949384
1 WITCH / CZK
2,156968
1 WITCH / KWD
د.ك0,0307848
1 WITCH / ILS
0,346456

Witch Token Kaynağı

Witch Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Witch Token Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

WITCH
WITCH
USD
USD

1 WITCH = 0,1016 USD

Al-Sat

WITCHUSDT
$0,1016
$0,1016$0,1016
+%77,31

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