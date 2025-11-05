xCellar Fiyatı(XCL)
+%7,32
+%16,16
+%199,20
+%199,20
xCellar (XCL) canlı fiyatı $ 0,01128. XCL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00623 ve en yüksek $ 0,014 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. XCL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,026490940102004847, en düşük fiyatı ise $ 0,003302833984825292 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, XCL son bir saatte +%7,32 değişim gösterdi, 24 saatte +%16,16 ve son 7 günde +%199,20 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
No.1080
%98,21
ETH
Şu anki xCellar piyasa değeri $ 10,52M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 151,33K. Dolaşımdaki XCL arzı 933,00M olup, toplam arzı 950000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,72M.
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için xCellar fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,0015693
|+%16,16
|30 Gün
|$ +0,00128
|+%12,80
|60 Gün
|$ +0,00128
|+%12,80
|90 Gün
|$ +0,00128
|+%12,80
Bugün, XCL, $ +0,0015693 (+%16,16) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.
Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,00128 (+%12,80) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, XCL değişimi $ +0,00128 (+%12,80) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,00128 (+%12,80) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
xCellar (XCL) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?
xCellar Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.
xCellar, Fawkes Formula tarafından desteklenen bir DeFi protokolüdür ve blok zinciri üzerinde izlenemez ve güvenli işlemler sağlar. Kullanıcılara tam finansal gizlilik ve varlıkları üzerinde tam kontrol sunmak üzere tasarlanmıştır.
xCellar, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, xCellar yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- XCL staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda xCellar hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.
Kapsamlı kaynaklarımız, xCellar satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.
xCellar (XCL) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? xCellar (XCL) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak xCellar için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
xCellar fiyat tahminini hemen kontrol edin!
xCellar (XCL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XCL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Nasıl xCellar satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım xCellar Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.
xCellar hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|11-04 17:22:15
|Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
|11-04 15:40:43
|Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
|11-04 13:21:37
|Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
|11-04 05:28:00
|Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
|11-04 03:53:00
|Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
|11-03 17:18:56
|Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
Miktar
1 XCL = 0,01128 USD
-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri
En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri
Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri
Bugünün en fazla yükselenleri
PlayMindProtocol
PMIND
+%1.571,05
Momentum
MMT
+%706,20
Memealchemy
MEAL
+%320,28
Datasoul
DATASOUL
+%152,74
DEGENFI
DEGENFI
+%186,04