Wodo Gaming (XWGT) Nedir?

Wodo Gaming, canlı ürünler ve aktif kullanıcılar ile nihai blok zinciri oyun ekosistemidir. Bu eşsiz oyun ekosisteminin 7 ürünü vardır: Bir oyun merkezi, mağaza, pazar yeri, inkübatör, kart, barındırma ve geliştirme kitleri. Wodo, aynı anda çoklu zincir erişimi sağlayarak blok zinciri oyunlarında devrim yaratmıştır.

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Wodo Gaming Fiyat Geleceği Tahmini

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Wodo Gaming Fiyat Geçmişi

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Wodo Gaming (XWGT) Token Ekonomisi

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XWGT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XWGT / VND ₫ 715,689055 1 XWGT / AUD A$ 0,04188338 1 XWGT / GBP ￡ 0,02039775 1 XWGT / EUR € 0,02338942 1 XWGT / USD $ 0,027197 1 XWGT / MYR RM 0,11504331 1 XWGT / TRY ₺ 1,10637396 1 XWGT / JPY ¥ 3,997959 1 XWGT / ARS ARS$ 36,80216449 1 XWGT / RUB ₽ 2,16406529 1 XWGT / INR ₹ 2,37130643 1 XWGT / IDR Rp 445,85238768 1 XWGT / KRW ₩ 37,66893288 1 XWGT / PHP ₱ 1,56545932 1 XWGT / EGP ￡E. 1,30409615 1 XWGT / BRL R$ 0,15039941 1 XWGT / CAD C$ 0,03725989 1 XWGT / BDT ৳ 3,28322184 1 XWGT / NGN ₦ 41,14498145 1 XWGT / UAH ₴ 1,12242019 1 XWGT / VES Bs 3,345231 1 XWGT / CLP $ 26,38109 1 XWGT / PKR Rs 7,62032743 1 XWGT / KZT ₸ 14,5748723 1 XWGT / THB ฿ 0,88308659 1 XWGT / TWD NT$ 0,81237439 1 XWGT / AED د.إ 0,09981299 1 XWGT / CHF Fr 0,0217576 1 XWGT / HKD HK$ 0,21322448 1 XWGT / MAD .د.م 0,24586088 1 XWGT / MXN $ 0,51239148 1 XWGT / PLN zł 0,10008496 1 XWGT / RON лв 0,11912286 1 XWGT / SEK kr 0,26272302 1 XWGT / BGN лв 0,04569096 1 XWGT / HUF Ft 9,35875967 1 XWGT / CZK Kč 0,57739231 1 XWGT / KWD د.ك 0,008240691 1 XWGT / ILS ₪ 0,09274177

Wodo Gaming Kaynağı

Wodo Gaming hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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