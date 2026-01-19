BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerBTCBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Zero-Fee Gala
Bugünkü canlı Z李REAL SUPER COIN fiyatı 0,01843 USD. ZREAL piyasa değeri ise -- USD. ZREAL / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı Z李REAL SUPER COIN fiyatı 0,01843 USD. ZREAL piyasa değeri ise -- USD. ZREAL / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

ZREAL Hakkında Daha Fazla Bilgi

ZREAL Fiyat Bilgileri

ZREAL Nedir

ZREAL Token Ekonomisi

ZREAL Fiyat Tahmini

ZREAL Fiyat Geçmişi

ZREAL Satın Alma Kılavuzu

ZREAL / İtibari Para Dönüştürücüsü

ZREAL Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Z李REAL SUPER COIN Logosu

Z李REAL SUPER COIN Fiyatı(ZREAL)

1 ZREAL / USD Canlı Fiyatı:

$0,01843
$0,01843$0,01843
+%268,601D
USD
Z李REAL SUPER COIN (ZREAL) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-19 14:26:07 (UTC+8)

Bugünkü Z李REAL SUPER COIN Fiyatı

Bugünkü Z李REAL SUPER COIN (ZREAL) fiyatı $ 0,01843 olup, son 24 saatte % 268,60 değişim gösterdi. Mevcut ZREAL / USD dönüşüm oranı ZREAL başına $ 0,01843 şeklindedir.

Z李REAL SUPER COIN, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ZREAL şeklindedir. Son 24 saat içinde ZREAL, $ 0,005 (en düşük) ile $ 0,0216 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZREAL, son bir saatte +%9,57 ve son 7 günde +%268,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 12,48K seviyesine ulaştı.

Z李REAL SUPER COIN (ZREAL) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 12,48K
$ 12,48K$ 12,48K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Şu anki Z李REAL SUPER COIN piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 12,48K. Dolaşımdaki ZREAL arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

Z李REAL SUPER COIN Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,005
$ 0,005$ 0,005
24 sa Düşük
$ 0,0216
$ 0,0216$ 0,0216
24 sa Yüksek

$ 0,005
$ 0,005$ 0,005

$ 0,0216
$ 0,0216$ 0,0216

--
----

--
----

+%9,57

+%268,60

+%268,60

+%268,60

Z李REAL SUPER COIN (ZREAL) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Z李REAL SUPER COIN fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01343+%268,60
30 Gün$ +0,01343+%268,60
60 Gün$ +0,01343+%268,60
90 Gün$ +0,01343+%268,60
Bugünkü Z李REAL SUPER COIN Fiyatı Değişimi

Bugün, ZREAL, $ +0,01343 (+%268,60) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Z李REAL SUPER COIN 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,01343 (+%268,60) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Z李REAL SUPER COIN 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ZREAL değişimi $ +0,01343 (+%268,60) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Z李REAL SUPER COIN 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,01343 (+%268,60) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Z李REAL SUPER COIN (ZREAL) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Z李REAL SUPER COIN Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Z李REAL SUPER COIN için Fiyat Tahmini

2030 için Z李REAL SUPER COIN (ZREAL) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, ZREAL için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Z李REAL SUPER COIN (ZREAL) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında Z李REAL SUPER COIN fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Z李REAL SUPER COIN varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Z李REAL SUPER COIN Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, ZREAL varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl Z李REAL SUPER COIN Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

Z李REAL SUPER COIN ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de ZREAL satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Z李REAL SUPER COIN satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, Z李REAL SUPER COIN (ZREAL) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra Z李REAL SUPER COIN anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
Z李REAL SUPER COIN (ZREAL) Satın Alma Kılavuzu

Z李REAL SUPER COIN ile Neler Yapabilirsiniz

Z李REAL SUPER COIN sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de Z李REAL SUPER COIN (ZREAL) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı

MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

Z李REAL SUPER COIN Kaynağı

Z李REAL SUPER COIN hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Z李REAL SUPER COIN Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-19 14:26:07 (UTC+8)

Z李REAL SUPER COIN (ZREAL) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-19 07:38:00Değerli Metaller
現貨黃金和白銀雙雙創下歷史新高
01-18 14:28:43Sektör Haberleri
加密市场情绪维持"中性"，整体从先前水平回升
01-17 23:48:56Zincir Üstü Veriler
過去24小時內，全網爆倉總計7,879.2萬美元，主要為空頭部位
01-17 12:58:01Sektör Haberleri
昨日,美國比特幣現貨ETF錄得3.947億美元淨流出,而以太坊ETF則錄得470萬美元淨流入
01-16 15:51:00Sektör Haberleri
24小時現貨資金流入/流出排名：ETH淨流出1.82億美元，AIN淨流入913萬美元；
01-16 13:11:00Sektör Haberleri
US Spot Bitcoin ETF 昨日录得1.002亿美元净流入，标志着连续四个交易日净流入

Z李REAL SUPER COIN Öne Çıkan Haberler

SEI to Test Key Resistance at $0.128 Ahead of Potential Bullish Move

SEI to Test Key Resistance at $0.128 Ahead of Potential Bullish Move

January 19, 2026
Top Ledger releases Byreal data dashboard, showing continued high on-chain activity.

Top Ledger releases Byreal data dashboard, showing continued high on-chain activity.

January 19, 2026
Writer Aida Rivera Ford, pride of Davao City, dies short of 100th birthday

Writer Aida Rivera Ford, pride of Davao City, dies short of 100th birthday

January 19, 2026
Daha Fazla Görüntüle

Z李REAL SUPER COIN Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

ZREAL USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı ZREAL long veya short pozisyonu açın. MEXC'de ZREALUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de Z李REAL SUPER COIN (ZREAL) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Z李REAL SUPER COIN fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
ZREAL/USDT
$0,01843
$0,01843$0,01843
+%268,60
%0,00 (USDT)

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
River

River

RIVER
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

CRY CRY HORSE

CRY CRY HORSE

哭哭马1

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

HeyElsa

HeyElsa

ELSA

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

NeuraArt

NeuraArt

NEURAART

$0,010615
$0,010615$0,010615

+%4.146,00

LEXAI

LEXAI

LEXAI

$1,309
$1,309$1,309

+%423,60

Coca-Cola Company

Coca-Cola Company

KOON

$71,15
$71,15$71,15

+%0,01

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

NeuraArt

NeuraArt

NEURAART

$0,010615
$0,010615$0,010615

+%4.146,00

LEXAI

LEXAI

LEXAI

$1,309
$1,309$1,309

+%423,60

Dusk Network

Dusk Network

DUSK

$0,28924
$0,28924$0,28924

+%82,33

SQUID MEME

SQUID MEME

GAME

$36,2126
$36,2126$36,2126

+%19,91

Resolv

Resolv

RESOLV

$0,09583
$0,09583$0,09583

+%23,09

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

ZREAL / USD Hesaplayıcı

Miktar

ZREAL
ZREAL
USD
USD

1 ZREAL = 0,01842 USD