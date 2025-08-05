Aavegotchi KEK (KEK) Nedir?

KEK is the rarest alchemica raw element of the Gotchiverse with 10 billion total supply. KEK can be harvested by players who own or borrow an Aavegotchi in the Gotchiverse game.

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Aavegotchi KEK (KEK) Token Ekonomisi

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