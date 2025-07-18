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AgentForge Fiyatı (AGE)

AgentForge (AGE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,03130173
$0,03130173$0,03130173
-%45,201D
USD

Bugünkü AgentForge (AGE) Fiyatı

AgentForge (AGE), şu anda 0,0312986 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 31,28K USD piyasa değerine sahiptir. AGE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

AgentForge Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%45,16
AgentForge 24 saatlik fiyat değişimi
1,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında AgentForge (AGE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, AgentForge / USD fiyat değişimi, $ -0,02578366251411048.
Son 30 gün içerisinde, AgentForge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, AgentForge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, AgentForge / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,02578366251411048-%45,16
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

AgentForge (AGE) Fiyat Analizi

En güncel AgentForge fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,02099354
$ 0,02099354$ 0,02099354

$ 0,080941
$ 0,080941$ 0,080941

$ 0,083254
$ 0,083254$ 0,083254

+%37,32

-%45,16

--

AgentForge (AGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 31,28K
$ 31,28K$ 31,28K

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1,00M
1,00M 1,00M

AgentForge (AGE) Nedir?

Make AI more accessible customizable, and actionable for everyday users, traders, and enterprises. In an era of rapid technological change, the gap between human needs and AI's potential has widened. In a world increasingly dominated by algorithms, code, and artificial intelligence, a powerful question emerges: Who is the AI really working for? At AgentForge, we believe the answer should always be — humans.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

AgentForge (AGE) Kaynağı

Resmi Websitesi

AgentForge (AGE) Token Ekonomisi

AgentForge (AGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

AGE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AGE / VND
823,622659
1 AGE / AUD
A$0,047886858
1 AGE / GBP
0,023160964
1 AGE / EUR
0,026916796
1 AGE / USD
$0,0312986
1 AGE / MYR
RM0,132706064
1 AGE / TRY
1,262272538
1 AGE / JPY
¥4,6321928
1 AGE / RUB
2,440664828
1 AGE / INR
2,697000362
1 AGE / IDR
Rp513,091721184
1 AGE / KRW
43,59112515
1 AGE / PHP
1,788402004
1 AGE / EGP
￡E.1,545837854
1 AGE / BRL
R$0,173394244
1 AGE / CAD
C$0,042879082
1 AGE / BDT
3,786191642
1 AGE / NGN
47,711272854
1 AGE / UAH
1,305777592
1 AGE / VES
Bs3,6306376
1 AGE / CLP
$30,203149
1 AGE / PKR
Rs8,886298512
1 AGE / KZT
16,656801934
1 AGE / THB
฿1,014700612
1 AGE / TWD
NT$0,92017884
1 AGE / AED
د.إ0,114865862
1 AGE / CHF
Fr0,02503888
1 AGE / HKD
HK$0,245381024
1 AGE / MAD
.د.م0,282626358
1 AGE / MXN
$0,58684875
1 AGE / PLN
0,114552876
1 AGE / RON
лв0,136461896
1 AGE / SEK
kr0,304222392
1 AGE / BGN
лв0,052581648
1 AGE / HUF
Ft10,751695072
1 AGE / CZK
0,66353032
1 AGE / KWD
د.ك0,009546073
1 AGE / ILS
0,105163296