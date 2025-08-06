Anvil Fiyatı (ANVL)
Anvil (ANVL), şu anda 0,00147775 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 40,37M USD piyasa değerine sahiptir. ANVL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki ANVL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ANVL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Anvil / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Anvil / USD fiyat değişimi, $ -0,0004863813.
Son 60 gün içerisinde, Anvil / USD fiyat değişimi, $ -0,0002967255.
Son 90 gün içerisinde, Anvil / USD fiyat değişimi, $ -0,0008053055481344866.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%3,39
|30 Gün
|$ -0,0004863813
|-%32,91
|60 Gün
|$ -0,0002967255
|-%20,07
|90 Gün
|$ -0,0008053055481344866
|-%35,27
En güncel Anvil fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,49
-%3,39
-%11,32
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Anvil is a system of Ethereum-based smart contracts that manages collateral and issues fully secured credit. A primary example is a letter of credit (LOC), analogous to a paper bank cheque drawing verified funds, providing an economic guarantee of payment. Anvil enables transparency and trustless verification of assets, thereby reducing counterparty risk. The protocol is designed for maximum efficiency and extensibility to incorporate collateral throughout decentralized and traditional finance. What can Anvil be used for? Anvil is a unified protocol for asset provision, designed explicitly for safety, simplicity, and composability as a primitive building block in the development of other applications. Payments: LOCs offer security for both online and in-store digital payment transactions. Counterparty credit: LOCs can be accepted on centralized exchanges to secure instant deposits for immediate trading or more efficient liquidity provision. Asset bridging: LOCs can facilitate immediate cross-platform transactions. LOCs can also secure deposit or withdrawal transactions on layer 2 (L2) implementations. In instances where a platform integrates Anvil LOCs, immediate, on-demand asset transfers can be safely executed.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Anvil (ANVL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ANVL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 ANVL / VND
₫38,88699125
|1 ANVL / AUD
A$0,002275735
|1 ANVL / GBP
￡0,0011083125
|1 ANVL / EUR
€0,001270865
|1 ANVL / USD
$0,00147775
|1 ANVL / MYR
RM0,0062508825
|1 ANVL / TRY
₺0,0601000925
|1 ANVL / JPY
¥0,21722925
|1 ANVL / ARS
ARS$1,97823437
|1 ANVL / RUB
₽0,1185894375
|1 ANVL / INR
₹0,1295247875
|1 ANVL / IDR
Rp24,22540596
|1 ANVL / KRW
₩2,055284255
|1 ANVL / PHP
₱0,08494107
|1 ANVL / EGP
￡E.0,07158221
|1 ANVL / BRL
R$0,008127625
|1 ANVL / CAD
C$0,0020245175
|1 ANVL / BDT
৳0,1802116125
|1 ANVL / NGN
₦2,2595536375
|1 ANVL / UAH
₴0,061622175
|1 ANVL / VES
Bs0,1861965
|1 ANVL / CLP
$1,4275065
|1 ANVL / PKR
Rs0,41861702
|1 ANVL / KZT
₸0,79491128
|1 ANVL / THB
฿0,0478347675
|1 ANVL / TWD
NT$0,04427339
|1 ANVL / AED
د.إ0,0054233425
|1 ANVL / CHF
Fr0,0011822
|1 ANVL / HKD
HK$0,01158556
|1 ANVL / MAD
.د.م0,013447525
|1 ANVL / MXN
$0,0276487025
|1 ANVL / PLN
zł0,0054528975
|1 ANVL / RON
лв0,006472545
|1 ANVL / SEK
kr0,014275065
|1 ANVL / BGN
лв0,00248262
|1 ANVL / HUF
Ft0,5083312225
|1 ANVL / CZK
Kč0,0313726325
|1 ANVL / KWD
د.ك0,00045071375
|1 ANVL / ILS
₪0,0050982375