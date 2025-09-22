Apollo AI Fiyatı (APOLLO)
-%0,87
-%43,42
--
--
Apollo AI (APOLLO) canlı fiyatı $0,00000698. APOLLO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000069 ve en yüksek $ 0,00001559 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. APOLLO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00012404, en düşük fiyatı ise $ 0,0000069 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, APOLLO son bir saatte -%0,87 değişim gösterdi, 24 saatte -%43,42 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Apollo AI piyasa değeri $ 6,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki APOLLO arzı 896,31M olup, toplam arzı 896311280.912487. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,25K.
Gün içerisinde, Apollo AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Apollo AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Apollo AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Apollo AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%43,42
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Apollo AI ($APOLLO) is a decentralized voice AI project built on the Solana blockchain. Its core mission is to democratize access to advanced voice AI technology by moving away from centralized, corporate-controlled models. The platform leverages decentralization to create a secure, transparent, and community-owned voice AI ecosystem. The project aims to address key issues with centralized AI, such as data privacy and security concerns, algorithmic bias, lack of transparency, and limited access for small developers and startups. By utilizing federated learning, user data is processed locally on the device, with only model updates shared on the blockchain, ensuring personal information remains private and secure.
