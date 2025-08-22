MNTL Hakkında Daha Fazla Bilgi

AssetMantle Fiyatı (MNTL)

1 MNTL / USD Canlı Fiyatı:

$0,00024486
$0,00024486$0,00024486
+%3,401D
AssetMantle (MNTL) Canlı Fiyat Grafiği
AssetMantle (MNTL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%0,01

+%3,45

+%32,11

+%32,11

AssetMantle (MNTL) canlı fiyatı $0,00024486. MNTL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00021902 ve en yüksek $ 0,00024486 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MNTL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,831444, en düşük fiyatı ise $ 0,00012987 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MNTL son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,45 ve son 7 günde +%32,11 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

AssetMantle (MNTL) Piyasa Bilgileri

Şu anki AssetMantle piyasa değeri $ 565,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MNTL arzı 2,31B olup, toplam arzı 2319003164.752571. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 567,83K.

AssetMantle (MNTL) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, AssetMantle / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, AssetMantle / USD fiyat değişimi, $ -0,0000657595.
Son 60 gün içerisinde, AssetMantle / USD fiyat değişimi, $ -0,0000972144.
Son 90 gün içerisinde, AssetMantle / USD fiyat değişimi, $ -0,0005217613493868846.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%3,45
30 Gün$ -0,0000657595-%26,85
60 Gün$ -0,0000972144-%39,70
90 Gün$ -0,0005217613493868846-%68,05

AssetMantle (MNTL) Nedir?

AssetMantle is a multi-tenant NFT marketplace framework that enables creators and collectors to securely mint, own, and trade digital assets on its fast-finality blockchain. The AssetMantle no-code toolset enables creators to create customized assets and marketplaces in a permission-less manner. Collectors can own the assets minted across these marketplaces and compatible chains in a singular wallet that can be transacted with minimal gas and a lower carbon footprint. Built on the interNFT standard, AssetMantle implements an end-to-end stack of open-source modular tools that developers can modify to fit advanced use cases. The objective of AssetMantle is to provide a platform that enables a diverse set of NFTs use cases that extend beyond arts and collectibles and can potentially change the representation of rights and ownership of real-world assets like real estate and other commodities. Mantle (MNTL) is the token for the AssetMantle ecosystem.

AssetMantle (MNTL) Kaynağı

AssetMantle Fiyat Tahmini (USD)

AssetMantle (MNTL) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? AssetMantle (MNTL) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak AssetMantle için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

AssetMantle fiyat tahminini hemen kontrol edin!

MNTL Varlığından Yerel Para Birimlerine

AssetMantle (MNTL) Token Ekonomisi

AssetMantle (MNTL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MNTL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: AssetMantle (MNTL) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü AssetMantle (MNTL) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı MNTL fiyatı, 0,00024486 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MNTL / USD güncel fiyatı nedir?
MNTL / USD güncel fiyatı $ 0,00024486. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
AssetMantle varlığının piyasa değeri nedir?
MNTL piyasa değeri $ 565,29K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki MNTL arzı nedir?
Dolaşımdaki MNTL arzı, 2,31B USD.
MNTL için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
MNTL, ATH fiyatı olan 0,831444 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük MNTL fiyatı (ATL) nedir?
MNTL, ATL fiyatı olan 0,00012987 USD değerine düştü.
MNTL işlem hacmi nedir?
MNTL için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
MNTL bu yıl daha da yükselir mi?
MNTL piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için MNTL fiyat tahminine göz atın.
AssetMantle (MNTL) Önemli Sektör Güncellemeleri

