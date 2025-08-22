AssetMantle (MNTL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00021902 $ 0,00021902 $ 0,00021902 24 sa Düşük $ 0,00024486 $ 0,00024486 $ 0,00024486 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00021902$ 0,00021902 $ 0,00021902 24 sa Yüksek $ 0,00024486$ 0,00024486 $ 0,00024486 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,831444$ 0,831444 $ 0,831444 En Düşük Fiyat $ 0,00012987$ 0,00012987 $ 0,00012987 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%3,45 Fiyat Değişimi (7 G) +%32,11 Fiyat Değişimi (7 G) +%32,11

AssetMantle (MNTL) canlı fiyatı $0,00024486. MNTL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00021902 ve en yüksek $ 0,00024486 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MNTL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,831444, en düşük fiyatı ise $ 0,00012987 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MNTL son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,45 ve son 7 günde +%32,11 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

AssetMantle (MNTL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 565,29K$ 565,29K $ 565,29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 567,83K$ 567,83K $ 567,83K Dolaşım Arzı 2,31B 2,31B 2,31B Toplam Arz 2.319.003.164,752571 2.319.003.164,752571 2.319.003.164,752571

Şu anki AssetMantle piyasa değeri $ 565,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MNTL arzı 2,31B olup, toplam arzı 2319003164.752571. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 567,83K.