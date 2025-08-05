Autist (AUTIST) Nedir?

It's a meme token about autistic pepe. So it takes the very well known meme of an autistic pepe and uses him as a character on Hyperliquid. He has the hyperliquid logo on his head and on some of his outfits. This makes the meme unique in a sense as it's the only pepe meme that is currently available on Hyperliquid. There is a good chance it will keep being the only pepe meme on hyperliquid with auction prices going higher and higher.

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Autist (AUTIST) Kaynağı Resmi Websitesi

Autist (AUTIST) Token Ekonomisi

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