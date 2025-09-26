Auto Finance (TOKE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,278203 $ 0,278203 $ 0,278203 24 sa Düşük $ 0,296043 $ 0,296043 $ 0,296043 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,278203$ 0,278203 $ 0,278203 24 sa Yüksek $ 0,296043$ 0,296043 $ 0,296043 Tüm Zamanların En Yükseği $ 79,02$ 79,02 $ 79,02 En Düşük Fiyat $ 0,12921$ 0,12921 $ 0,12921 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,37 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,61 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,56 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,56

Auto Finance (TOKE) canlı fiyatı $0,289152. TOKE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,278203 ve en yüksek $ 0,296043 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TOKE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 79,02, en düşük fiyatı ise $ 0,12921 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TOKE son bir saatte -%0,37 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,61 ve son 7 günde -%1,56 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Auto Finance (TOKE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 23,93M$ 23,93M $ 23,93M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 28,94M$ 28,94M $ 28,94M Dolaşım Arzı 82,70M 82,70M 82,70M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Auto Finance piyasa değeri $ 23,93M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TOKE arzı 82,70M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 28,94M.