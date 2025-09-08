B33 (B33) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00010114 $ 0,00010114 $ 0,00010114 24 sa Düşük $ 0,00012882 $ 0,00012882 $ 0,00012882 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00010114$ 0,00010114 $ 0,00010114 24 sa Yüksek $ 0,00012882$ 0,00012882 $ 0,00012882 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00016529$ 0,00016529 $ 0,00016529 En Düşük Fiyat $ 0,00010011$ 0,00010011 $ 0,00010011 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,07 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%4,80 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

B33 (B33) canlı fiyatı $0,00011151. B33, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00010114 ve en yüksek $ 0,00012882 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. B33 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00016529, en düşük fiyatı ise $ 0,00010011 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, B33 son bir saatte -%1,07 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,80 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

B33 (B33) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 37,41K$ 37,41K $ 37,41K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 37,41K$ 37,41K $ 37,41K Dolaşım Arzı 332,99M 332,99M 332,99M Toplam Arz 332.990.879,511598 332.990.879,511598 332.990.879,511598

Şu anki B33 piyasa değeri $ 37,41K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki B33 arzı 332,99M olup, toplam arzı 332990879.511598. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 37,41K.