Bugünkü Baby Base Fiyatı

Bugünkü Baby Base (BASE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 5,90 değişim gösterdi. Mevcut BASE / USD dönüşüm oranı BASE başına -- şeklindedir.

Baby Base, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.160,67 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 21,00M BASE şeklindedir. Son 24 saat içinde BASE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,073142 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BASE, son bir saatte -%0,48 ve son 7 günde -%27,29 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Baby Base (BASE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,16K$ 12,16K $ 12,16K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,16K$ 12,16K $ 12,16K Dolaşım Arzı 21,00M 21,00M 21,00M Toplam Arz 21.000.000,0 21.000.000,0 21.000.000,0

