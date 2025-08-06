BaoBao Fiyatı (BAOBAO)
BaoBao (BAOBAO), şu anda 0.00185006 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1.85M USD piyasa değerine sahiptir. BAOBAO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, BaoBao / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BaoBao / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BaoBao / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BaoBao / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-3.48%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BaoBao fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+10.31%
-3.48%
+15.52%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Here is the story of how $BaoBao The little brother and best friend of $BONK was born on @bonk_fun The original dev of $BaoBao abandoned the project and rugged it very early on The coin had no recognition until @bonk_inu posted on Instagram about “BaoBao” the little brother and best friend of BONK The @bonk_fun trenches then reacted to this post and PvPd on a couple baobao coins I’m the one that the market chose in the end! Some of BaoBao good frens decided to pay dex for the community and @and_feroiz my beautiful friend and artist stepped in to showcase me in the most beautiful ways! Then the story of $BaoBao was born! No bundles, no insiders, no cabals or groupchats that scooped supply early Just pure community and a legendary artist who stepped up for BaoBao!
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|1 BAOBAO / VND
₫48.6843289
|1 BAOBAO / AUD
A$0.0028490924
|1 BAOBAO / GBP
￡0.001387545
|1 BAOBAO / EUR
€0.0015910516
|1 BAOBAO / USD
$0.00185006
|1 BAOBAO / MYR
RM0.0078257538
|1 BAOBAO / TRY
₺0.0752419402
|1 BAOBAO / JPY
¥0.27195882
|1 BAOBAO / ARS
ARS$2.4766383208
|1 BAOBAO / RUB
₽0.148467315
|1 BAOBAO / INR
₹0.162157759
|1 BAOBAO / IDR
Rp30.3288476064
|1 BAOBAO / KRW
₩2.5731004492
|1 BAOBAO / PHP
₱0.1063414488
|1 BAOBAO / EGP
￡E.0.0896169064
|1 BAOBAO / BRL
R$0.01017533
|1 BAOBAO / CAD
C$0.0025345822
|1 BAOBAO / BDT
৳0.225614817
|1 BAOBAO / NGN
₦2.828834243
|1 BAOBAO / UAH
₴0.077147502
|1 BAOBAO / VES
Bs0.23310756
|1 BAOBAO / CLP
$1.78715796
|1 BAOBAO / PKR
Rs0.5240849968
|1 BAOBAO / KZT
₸0.9951842752
|1 BAOBAO / THB
฿0.0598864422
|1 BAOBAO / TWD
NT$0.0554277976
|1 BAOBAO / AED
د.إ0.0067897202
|1 BAOBAO / CHF
Fr0.001480048
|1 BAOBAO / HKD
HK$0.0145044704
|1 BAOBAO / MAD
.د.م0.016835546
|1 BAOBAO / MXN
$0.0346146226
|1 BAOBAO / PLN
zł0.0068267214
|1 BAOBAO / RON
лв0.0081032628
|1 BAOBAO / SEK
kr0.0178900802
|1 BAOBAO / BGN
лв0.0031081008
|1 BAOBAO / HUF
Ft0.6366241466
|1 BAOBAO / CZK
Kč0.0392767738
|1 BAOBAO / KWD
د.ك0.0005642683
|1 BAOBAO / ILS
₪0.006382707