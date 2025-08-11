BDC DANA Hakkında Daha Fazla Bilgi

BDC DANA Fiyat Bilgileri

BDC DANA Resmi Websitesi

BDC DANA Token Ekonomisi

BDC DANA Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

BDC COIN Logosu

BDC COIN Fiyatı (BDC DANA)

Listelenmedi

BDC COIN (BDC DANA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00931588
$0,00931588$0,00931588
+%7,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü BDC COIN (BDC DANA) Fiyatı

BDC COIN (BDC DANA), şu anda 0,00928618 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 9,29M USD piyasa değerine sahiptir. BDC DANA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BDC COIN Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%7,05
BDC COIN 24 saatlik fiyat değişimi
1,00B USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BDC DANA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BDC DANA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında BDC COIN (BDC DANA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, BDC COIN / USD fiyat değişimi, $ +0,00061146.
Son 30 gün içerisinde, BDC COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BDC COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BDC COIN / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00061146+%7,05
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

BDC COIN (BDC DANA) Fiyat Analizi

En güncel BDC COIN fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00822997
$ 0,00822997$ 0,00822997

$ 0,01070641
$ 0,01070641$ 0,01070641

$ 0,01070641
$ 0,01070641$ 0,01070641

-%4,13

+%7,05

--

BDC COIN (BDC DANA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 9,29M
$ 9,29M$ 9,29M

--
----

1,00B
1,00B 1,00B

BDC COIN (BDC DANA) Nedir?

BcDana is a leading global trading platform committed to providing users with an exceptional trading experience. Since 2016, we've played a vital role in brokerage and the Internet industries, serving nearly 10 million users across 100+ countries. With a selection of over 500 CFD instruments, including Forex, Metals, Futures, Stocks, Indices, and Commodities, we prioritize fair treatment for every trader. Our innovation includes the introduction of BDC tokens, offering users more incentives and investment opportunities, contributing to the development of our ecosystem. BcDana proudly holds the distinction of being the world's first foreign exchange trading platform to issue tokens.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

BDC COIN (BDC DANA) Kaynağı

Resmi Websitesi

BDC COIN (BDC DANA) Token Ekonomisi

BDC COIN (BDC DANA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BDC DANA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: BDC COIN (BDC DANA) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BDC DANA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BDC DANA / VND
244,3658267
1 BDC DANA / AUD
A$0,0142078554
1 BDC DANA / GBP
0,0068717732
1 BDC DANA / EUR
0,007893253
1 BDC DANA / USD
$0,00928618
1 BDC DANA / MYR
RM0,0392805414
1 BDC DANA / TRY
0,378411835
1 BDC DANA / JPY
¥1,36506846
1 BDC DANA / ARS
ARS$12,315796225
1 BDC DANA / RUB
0,739179928
1 BDC DANA / INR
0,8132836444
1 BDC DANA / IDR
Rp149,7770758054
1 BDC DANA / KRW
12,8973896784
1 BDC DANA / PHP
0,5299622926
1 BDC DANA / EGP
￡E.0,4505654536
1 BDC DANA / BRL
R$0,0504239574
1 BDC DANA / CAD
C$0,0127220666
1 BDC DANA / BDT
1,1267850812
1 BDC DANA / NGN
14,2207631902
1 BDC DANA / UAH
0,3837049576
1 BDC DANA / VES
Bs1,2072034
1 BDC DANA / CLP
$8,97044988
1 BDC DANA / PKR
Rs2,6320748592
1 BDC DANA / KZT
5,0113798988
1 BDC DANA / THB
฿0,3000364758
1 BDC DANA / TWD
NT$0,2773781966
1 BDC DANA / AED
د.إ0,0340802806
1 BDC DANA / CHF
Fr0,007428944
1 BDC DANA / HKD
HK$0,0728036512
1 BDC DANA / MAD
.د.م0,0839470672
1 BDC DANA / MXN
$0,1725372244
1 BDC DANA / PLN
0,0337088334
1 BDC DANA / RON
лв0,0403020212
1 BDC DANA / SEK
kr0,088683019
1 BDC DANA / BGN
лв0,0155079206
1 BDC DANA / HUF
Ft3,1445791334
1 BDC DANA / CZK
0,1942668856
1 BDC DANA / KWD
د.ك0,0028322849
1 BDC DANA / ILS
0,0317587356