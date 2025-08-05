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BelievePad Fiyatı (BPAD)

Listelenmedi

BelievePad (BPAD) Canlı Fiyat Grafiği

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+%1,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü BelievePad (BPAD) Fiyatı

BelievePad (BPAD), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 36,80K USD piyasa değerine sahiptir. BPAD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BelievePad Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,45
BelievePad 24 saatlik fiyat değişimi
997,37M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında BelievePad (BPAD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, BelievePad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BelievePad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BelievePad / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BelievePad / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%1,45
30 Gün$ 0+%10,20
60 Gün$ 0-%48,03
90 Gün$ 0--

BelievePad (BPAD) Fiyat Analizi

En güncel BelievePad fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

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+%1,45

-%5,02

BelievePad (BPAD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 36,80K
$ 36,80K$ 36,80K

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997,37M
997,37M 997,37M

BelievePad (BPAD) Nedir?

BelievePad is the next evolution of the Believe ecosystem — a new, web-native interface built with the same mission: to support and showcase tokens within the Believe network. Designed for speed and simplicity, BelievePad offers a seamless, on-chain trading experience using bonding curve mechanics for dynamic token pricing. As tokens hit predefined market cap thresholds, they’re automatically added to liquidity pools, boosting discoverability and tradability. Users can earn boost points by trading, which increase token visibility on the platform. These boosts decay over time, encouraging continuous engagement. At its core, BelievePad is the central hub for discovering, trading, and amplifying community-driven tokens — where belief becomes value.

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BelievePad (BPAD) Kaynağı

Resmi Websitesi

BelievePad (BPAD) Token Ekonomisi

BelievePad (BPAD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BPAD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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BPAD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BPAD / VND
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1 BPAD / AUD
A$--
1 BPAD / GBP
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1 BPAD / EUR
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1 BPAD / USD
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1 BPAD / MYR
RM--
1 BPAD / TRY
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1 BPAD / JPY
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1 BPAD / ARS
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1 BPAD / RUB
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1 BPAD / INR
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1 BPAD / IDR
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1 BPAD / KRW
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1 BPAD / PHP
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1 BPAD / BRL
R$--
1 BPAD / CAD
C$--
1 BPAD / BDT
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1 BPAD / NGN
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1 BPAD / UAH
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1 BPAD / VES
Bs--
1 BPAD / CLP
$--
1 BPAD / PKR
Rs--
1 BPAD / KZT
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1 BPAD / THB
฿--
1 BPAD / TWD
NT$--
1 BPAD / AED
د.إ--
1 BPAD / CHF
Fr--
1 BPAD / HKD
HK$--
1 BPAD / MAD
.د.م--
1 BPAD / MXN
$--
1 BPAD / PLN
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1 BPAD / RON
лв--
1 BPAD / SEK
kr--
1 BPAD / BGN
лв--
1 BPAD / HUF
Ft--
1 BPAD / CZK
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1 BPAD / KWD
د.ك--
1 BPAD / ILS
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