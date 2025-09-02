bichi (BICHI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0000469 $ 0,0000469 $ 0,0000469 24 sa Düşük $ 0,00045323 $ 0,00045323 $ 0,00045323 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0000469$ 0,0000469 $ 0,0000469 24 sa Yüksek $ 0,00045323$ 0,00045323 $ 0,00045323 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00045323$ 0,00045323 $ 0,00045323 En Düşük Fiyat $ 0,0000469$ 0,0000469 $ 0,0000469 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%5,46 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%76,38 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

bichi (BICHI) canlı fiyatı $0,00009053. BICHI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000469 ve en yüksek $ 0,00045323 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BICHI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00045323, en düşük fiyatı ise $ 0,0000469 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BICHI son bir saatte +%5,46 değişim gösterdi, 24 saatte -%76,38 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

bichi (BICHI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 97,10K$ 97,10K $ 97,10K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 97,10K$ 97,10K $ 97,10K Dolaşım Arzı 999,95M 999,95M 999,95M Toplam Arz 999.947.556,47736 999.947.556,47736 999.947.556,47736

Şu anki bichi piyasa değeri $ 97,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BICHI arzı 999,95M olup, toplam arzı 999947556.47736. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 97,10K.