Blunt (BLUNT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00043555 $ 0,00043555 $ 0,00043555 24 sa Düşük $ 0,00080313 $ 0,00080313 $ 0,00080313 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00043555$ 0,00043555 $ 0,00043555 24 sa Yüksek $ 0,00080313$ 0,00080313 $ 0,00080313 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00133089$ 0,00133089 $ 0,00133089 En Düşük Fiyat $ 0,00046286$ 0,00046286 $ 0,00046286 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%19,56 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%35,23 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Blunt (BLUNT) canlı fiyatı $0,00042877. BLUNT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00043555 ve en yüksek $ 0,00080313 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BLUNT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00133089, en düşük fiyatı ise $ 0,00046286 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BLUNT son bir saatte -%19,56 değişim gösterdi, 24 saatte -%35,23 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Blunt (BLUNT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 426,24K$ 426,24K $ 426,24K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 426,24K$ 426,24K $ 426,24K Dolaşım Arzı 994,08M 994,08M 994,08M Toplam Arz 994.080.465,291461 994.080.465,291461 994.080.465,291461

Şu anki Blunt piyasa değeri $ 426,24K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BLUNT arzı 994,08M olup, toplam arzı 994080465.291461. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 426,24K.