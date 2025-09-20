Bugünkü canlı BOBBY Rizz fiyatı 0,00005641 USD. BOBBY / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. BOBBY fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı BOBBY Rizz fiyatı 0,00005641 USD. BOBBY / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. BOBBY fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

BOBBY Rizz Fiyatı (BOBBY)

1 BOBBY / USD Canlı Fiyatı:

-%16,901D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
BOBBY Rizz (BOBBY) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:24:36 (UTC+8)

BOBBY Rizz (BOBBY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00002789
$ 0,00002789
24 sa Düşük
$ 0,00008385
$ 0,00008385
24 sa Yüksek

$ 0,00002789
$ 0,00002789

$ 0,00008385
$ 0,00008385

$ 0,00036731
$ 0,00036731

$ 0,00002789
$ 0,00002789

+%17,07

-%17,32

--

--

BOBBY Rizz (BOBBY) canlı fiyatı $0,00005641. BOBBY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002789 ve en yüksek $ 0,00008385 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BOBBY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00036731, en düşük fiyatı ise $ 0,00002789 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BOBBY son bir saatte +%17,07 değişim gösterdi, 24 saatte -%17,32 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BOBBY Rizz (BOBBY) Piyasa Bilgileri

$ 56,75K
$ 56,75K

--
----

$ 56,75K
$ 56,75K

999,99M
999,99M

999.992.834,215481
999.992.834,215481

Şu anki BOBBY Rizz piyasa değeri $ 56,75K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOBBY arzı 999,99M olup, toplam arzı 999992834.215481. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 56,75K.

BOBBY Rizz (BOBBY) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, BOBBY Rizz / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BOBBY Rizz / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BOBBY Rizz / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BOBBY Rizz / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%17,32
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

BOBBY Rizz (BOBBY) Nedir?

A meme token that is viral on Tiktok. The objective of registering the token is add credibility once found in Coingecko. It is a fun meme about a highschool boy always getting rejected by the girls he ask to go out with him and coaches rejecting him to go to Mc Donalds. By registering with Coingecko followers will easily verify the correct CA to avoid copy cats and bad actors. We are asking for your help to recognize the meme.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

BOBBY Rizz Fiyat Tahmini (USD)

BOBBY Rizz (BOBBY) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? BOBBY Rizz (BOBBY) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak BOBBY Rizz için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

BOBBY Rizz fiyat tahminini hemen kontrol edin!

BOBBY Varlığından Yerel Para Birimlerine

BOBBY Rizz (BOBBY) Token Ekonomisi

BOBBY Rizz (BOBBY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BOBBY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: BOBBY Rizz (BOBBY) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü BOBBY Rizz (BOBBY) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı BOBBY fiyatı, 0,00005641 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
BOBBY / USD güncel fiyatı nedir?
BOBBY / USD güncel fiyatı $ 0,00005641. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
BOBBY Rizz varlığının piyasa değeri nedir?
BOBBY piyasa değeri $ 56,75K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki BOBBY arzı nedir?
Dolaşımdaki BOBBY arzı, 999,99M USD.
BOBBY için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
BOBBY, ATH fiyatı olan 0,00036731 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük BOBBY fiyatı (ATL) nedir?
BOBBY, ATL fiyatı olan 0,00002789 USD değerine düştü.
BOBBY işlem hacmi nedir?
BOBBY için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
BOBBY bu yıl daha da yükselir mi?
BOBBY piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için BOBBY fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-20 10:24:36 (UTC+8)

