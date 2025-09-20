BOBBY Rizz (BOBBY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00002789 $ 0,00002789 $ 0,00002789 24 sa Düşük $ 0,00008385 $ 0,00008385 $ 0,00008385 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00002789$ 0,00002789 $ 0,00002789 24 sa Yüksek $ 0,00008385$ 0,00008385 $ 0,00008385 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00036731$ 0,00036731 $ 0,00036731 En Düşük Fiyat $ 0,00002789$ 0,00002789 $ 0,00002789 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%17,07 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%17,32 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

BOBBY Rizz (BOBBY) canlı fiyatı $0,00005641. BOBBY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002789 ve en yüksek $ 0,00008385 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. BOBBY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00036731, en düşük fiyatı ise $ 0,00002789 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, BOBBY son bir saatte +%17,07 değişim gösterdi, 24 saatte -%17,32 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

BOBBY Rizz (BOBBY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 56,75K$ 56,75K $ 56,75K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 56,75K$ 56,75K $ 56,75K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.992.834,215481 999.992.834,215481 999.992.834,215481

Şu anki BOBBY Rizz piyasa değeri $ 56,75K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki BOBBY arzı 999,99M olup, toplam arzı 999992834.215481. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 56,75K.