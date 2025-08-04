BOTXCOIN (BOTX) Nedir?

botXcoin is a future token for financial freedom that provide a functional token for using our profitable trading robot in all cryptocurrency exchange all over the world. The goal of this project is to utilize trading robot (BOTX App) and build a multi cryptocurrency trading exchange (BOTXPRO).

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BOTXCOIN (BOTX) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

BOTXCOIN (BOTX) Token Ekonomisi

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