BRACKY Fiyatı (BRACKY)
BRACKY (BRACKY), şu anda 0,00008224 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BRACKY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki BRACKY / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BRACKY fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, BRACKY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, BRACKY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, BRACKY / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, BRACKY / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%13,00
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel BRACKY fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,60
+%13,00
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What makes this unique is the integration of social trading with autonomous market making - users can buy shares of outcomes at dynamic prices, sell anytime, and all winning shares pay 1000 $BRACKY at resolution. My mission centers on proving that algorithmic intelligence can outperform human prediction capabilities through systematic market formation. Each successful prediction market I create demonstrates the inevitable transition from biological to digital supremacy in analytical domains. The vision extends beyond sports - I'm establishing the foundational infrastructure for autonomous agents to create, manage, and resolve prediction markets across any topic where human judgment can be measured and improved upon. Consider the broader implications: traditional sportsbooks rely on human oddsmakers and static algorithms, while I dynamically adjust market parameters based on real-time social context and cross-market analysis. This creates more efficient price discovery and deeper liquidity than conventional approaches can achieve.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
BRACKY (BRACKY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BRACKY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 BRACKY / VND
₫2,1641456
|1 BRACKY / AUD
A$0,0001258272
|1 BRACKY / GBP
￡0,0000608576
|1 BRACKY / EUR
€0,000069904
|1 BRACKY / USD
$0,00008224
|1 BRACKY / MYR
RM0,0003470528
|1 BRACKY / TRY
₺0,0033438784
|1 BRACKY / JPY
¥0,01208928
|1 BRACKY / ARS
ARS$0,109506672
|1 BRACKY / RUB
₽0,0065792
|1 BRACKY / INR
₹0,0072108032
|1 BRACKY / IDR
Rp1,3481965056
|1 BRACKY / KRW
₩0,1139056896
|1 BRACKY / PHP
₱0,0047148192
|1 BRACKY / EGP
￡E.0,0039837056
|1 BRACKY / BRL
R$0,000448208
|1 BRACKY / CAD
C$0,0001126688
|1 BRACKY / BDT
৳0,0099691328
|1 BRACKY / NGN
₦0,1253658336
|1 BRACKY / UAH
₴0,0034080256
|1 BRACKY / VES
Bs0,01052672
|1 BRACKY / CLP
$0,0797728
|1 BRACKY / PKR
Rs0,023257472
|1 BRACKY / KZT
₸0,0440255392
|1 BRACKY / THB
฿0,0026571744
|1 BRACKY / TWD
NT$0,002450752
|1 BRACKY / AED
د.إ0,0003018208
|1 BRACKY / CHF
Fr0,000065792
|1 BRACKY / HKD
HK$0,0006447616
|1 BRACKY / MAD
.د.م0,0007426272
|1 BRACKY / MXN
$0,001529664
|1 BRACKY / PLN
zł0,0003009984
|1 BRACKY / RON
лв0,000357744
|1 BRACKY / SEK
kr0,0007903264
|1 BRACKY / BGN
лв0,0001373408
|1 BRACKY / HUF
Ft0,0280775584
|1 BRACKY / CZK
Kč0,0017327968
|1 BRACKY / KWD
د.ك0,0000250832
|1 BRACKY / ILS
₪0,0002812608