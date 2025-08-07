BRIAH (BRIAH) Nedir?

Briah Meme Coin is a bold, community-driven project tokenizing Briah, the spirited dog of adventure capitalist Briah Rackham Rishel, a PulseChain champion. Launched on PUMP.tires, PulseChain’s answer to Pump.fun, this zero-tax token with a burnt liquidity pool ensures fairness and trust. With a 1 billion token supply, Briah Meme Coin embraces an army theme, depicting Briah as a fearless, camo-clad pup leading the charge to become the #1 dog-themed coin on PulseChain’s fast, low-cost blockchain. The project reflects Rishel’s daring crypto vision and the community’s adoration for Briah, whose loyal, tenacious spirit makes it the perfect mascot. Fans rally behind Briah’s mission, fueled by memes and community hype on X, aiming to dominate the 2025 meme coin scene with grit, unity, and puppy power!

BRIAH (BRIAH) Token Ekonomisi

BRIAH (BRIAH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BRIAH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!