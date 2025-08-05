Buddha Fiyatı (BUDDHA)
Buddha (BUDDHA), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 57,75K USD piyasa değerine sahiptir. BUDDHA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Buddha / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Buddha / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Buddha / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Buddha / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,87
|30 Gün
|$ 0
|+%35,34
|60 Gün
|$ 0
|+%19,60
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Buddha fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
+%0,87
-%2,79
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
In an era where technology and spirituality converge, Buddha Coin represents an extraordinary cryptocurrency initiative. Crafted with the intent to unite people through benevolence and community, Buddha Coin seeks to make a lasting, positive impact on culture. Rooted in ancient Buddhist principles, this coin offers a decentralized ecosystem built upon the core values of Harmony, Enlightenment, and Stewardship. Buddha Coin doesn't just aim to be a cryptocurrency; it aspires to be a beacon of mindfulness and ethical living in the digital age. It encourages not only thoughtful giving but also a pursuit of higher values. By seamlessly merging the blockchain with mindful living, it paves the way for a kinder, more interconnected world that actively supports global good. We recognize that the cryptocurrency landscape is evolving rapidly, but it often lacks the spiritual and ethical considerations essential for true contentment. Buddha Coin was conceived to bridge this gap by harmoniously merging the transformative potential of crypto with the profound wisdom of Buddhist philosophy. Our mission is clear: to create a one-of-a-kind digital currency that artfully blends traditional values with modern prosperity. More than just a meme, Buddha Coin is a powerful tool for personal growth. It seeks to infuse the rapidly evolving digital landscape with spiritual and ethical considerations, advocating for the integration of eternal wisdom and modern prosperity. With Buddha Coin, we embark on a journey that transcends the boundaries of conventional finance, towards a world where financial well-being is intricately linked to the enrichment of our inner selves and the betterment of humanity as a whole.
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