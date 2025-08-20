Cappuccino Assassino (ASSINO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00662512 $ 0,00662512 $ 0,00662512 24 sa Düşük $ 0,01414307 $ 0,01414307 $ 0,01414307 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00662512$ 0,00662512 $ 0,00662512 24 sa Yüksek $ 0,01414307$ 0,01414307 $ 0,01414307 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01414307$ 0,01414307 $ 0,01414307 En Düşük Fiyat $ 0,00662512$ 0,00662512 $ 0,00662512 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,41 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%85,51 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Cappuccino Assassino (ASSINO) canlı fiyatı $0,01280404. ASSINO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00662512 ve en yüksek $ 0,01414307 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ASSINO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01414307, en düşük fiyatı ise $ 0,00662512 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ASSINO son bir saatte -%0,41 değişim gösterdi, 24 saatte +%85,51 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Cappuccino Assassino (ASSINO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,82M$ 12,82M $ 12,82M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,82M$ 12,82M $ 12,82M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Cappuccino Assassino piyasa değeri $ 12,82M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ASSINO arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,82M.