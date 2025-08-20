ASSINO Hakkında Daha Fazla Bilgi

ASSINO Fiyat Bilgileri

ASSINO Resmi Websitesi

ASSINO Token Ekonomisi

ASSINO Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Cappuccino Assassino Logosu

Cappuccino Assassino Fiyatı (ASSINO)

Listelenmedi

1 ASSINO / USD Canlı Fiyatı:

$0,01280404
$0,01280404$0,01280404
+%85,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Cappuccino Assassino (ASSINO) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-20 12:52:01 (UTC+8)

Cappuccino Assassino (ASSINO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00662512
$ 0,00662512$ 0,00662512
24 sa Düşük
$ 0,01414307
$ 0,01414307$ 0,01414307
24 sa Yüksek

$ 0,00662512
$ 0,00662512$ 0,00662512

$ 0,01414307
$ 0,01414307$ 0,01414307

$ 0,01414307
$ 0,01414307$ 0,01414307

$ 0,00662512
$ 0,00662512$ 0,00662512

-%0,41

+%85,51

--

--

Cappuccino Assassino (ASSINO) canlı fiyatı $0,01280404. ASSINO, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00662512 ve en yüksek $ 0,01414307 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ASSINO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01414307, en düşük fiyatı ise $ 0,00662512 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ASSINO son bir saatte -%0,41 değişim gösterdi, 24 saatte +%85,51 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Cappuccino Assassino (ASSINO) Piyasa Bilgileri

$ 12,82M
$ 12,82M$ 12,82M

--
----

$ 12,82M
$ 12,82M$ 12,82M

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Cappuccino Assassino piyasa değeri $ 12,82M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ASSINO arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,82M.

Cappuccino Assassino (ASSINO) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Cappuccino Assassino / USD fiyat değişimi, $ +0,00590198.
Son 30 gün içerisinde, Cappuccino Assassino / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Cappuccino Assassino / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Cappuccino Assassino / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00590198+%85,51
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Cappuccino Assassino (ASSINO) Nedir?

Capuchino Assassino, Capuchino Assassino Assassini Cappuccini, Assassini Cappuccini Married to a ballerina, their love's a bright arena Infiltrating the foes, it's his secret delight With twin katanas drawn, he strikes in the night Under the cover of night, he follows the order Capuchino Assassino, a true silent marauder Capu Capuchino, Capuchino Assassino Even Trippi Troppi's no match for this torpedo Capu Capuchino, Capuchino Assassino He lives for the thrill and his ballerina

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Cappuccino Assassino (ASSINO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Cappuccino Assassino Fiyat Tahmini (USD)

Cappuccino Assassino (ASSINO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Cappuccino Assassino (ASSINO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Cappuccino Assassino için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Cappuccino Assassino fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ASSINO Varlığından Yerel Para Birimlerine

Cappuccino Assassino (ASSINO) Token Ekonomisi

Cappuccino Assassino (ASSINO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ASSINO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Cappuccino Assassino (ASSINO) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Cappuccino Assassino (ASSINO) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ASSINO fiyatı, 0,01280404 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ASSINO / USD güncel fiyatı nedir?
ASSINO / USD güncel fiyatı $ 0,01280404. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Cappuccino Assassino varlığının piyasa değeri nedir?
ASSINO piyasa değeri $ 12,82M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ASSINO arzı nedir?
Dolaşımdaki ASSINO arzı, 1,00B USD.
ASSINO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ASSINO, ATH fiyatı olan 0,01414307 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ASSINO fiyatı (ATL) nedir?
ASSINO, ATL fiyatı olan 0,00662512 USD değerine düştü.
ASSINO işlem hacmi nedir?
ASSINO için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
ASSINO bu yıl daha da yükselir mi?
ASSINO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ASSINO fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-20 12:52:01 (UTC+8)

Cappuccino Assassino (ASSINO) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-19 15:30:00Sektör Haberleri
Bitcoin sonrası piyasa geri çekilmesi, bu cuma Powell'ın konuşmasına odaklanın
08-19 03:40:00Para Birimi Politikası
ABD SEC Birden Fazla Kripto ETF Başvurusu Hakkındaki Kararını Erteliyor
08-18 17:40:00Sektör Haberleri
Altcoinler daha geniş piyasa geri çekilmesini takip ediyor, RAY 24 saatte %9'dan fazla düşüyor
08-18 10:12:00Sektör Haberleri
Bitcoin Piyasa Payı %59,4'e Düşerken, Altcoin Piyasa Değeri Geçtiğimiz Hafta %3,06 Yükseldi
08-17 18:11:00Sektör Haberleri
Toplam stablecoin piyasa değeri son 7 günde %2,18 artarak 276,9 milyar doları aştı
08-17 11:15:00Sektör Haberleri
Ethereum Reserve Company ve Çeşitli ETF'lerin Toplam Varlıkları 10 Milyon Coin'i Aştı

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.