Catalyse AI (CAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,12569$ 0,12569 $ 0,12569 En Düşük Fiyat $ 0,00180061$ 0,00180061 $ 0,00180061 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) %0,00 Fiyat Değişimi (7 G) %0,00

Catalyse AI (CAI) canlı fiyatı $0,0033687. CAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,12569, en düşük fiyatı ise $ 0,00180061 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CAI son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Catalyse AI (CAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 336,87K$ 336,87K $ 336,87K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 336,87K$ 336,87K $ 336,87K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Catalyse AI piyasa değeri $ 336,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CAI arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 336,87K.