CatInBox (CATINBOX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00015434 $ 0,00015434 $ 0,00015434 24 sa Düşük $ 0,00027605 $ 0,00027605 $ 0,00027605 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00015434$ 0,00015434 $ 0,00015434 24 sa Yüksek $ 0,00027605$ 0,00027605 $ 0,00027605 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00027605$ 0,00027605 $ 0,00027605 En Düşük Fiyat $ 0,00015434$ 0,00015434 $ 0,00015434 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,08 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%11,24 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

CatInBox (CATINBOX) canlı fiyatı $0,00019864. CATINBOX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00015434 ve en yüksek $ 0,00027605 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CATINBOX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00027605, en düşük fiyatı ise $ 0,00015434 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CATINBOX son bir saatte -%0,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%11,24 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

CatInBox (CATINBOX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 214,29K$ 214,29K $ 214,29K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 214,29K$ 214,29K $ 214,29K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.990.513,997488 999.990.513,997488 999.990.513,997488

Şu anki CatInBox piyasa değeri $ 214,29K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CATINBOX arzı 999,99M olup, toplam arzı 999990513.997488. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 214,29K.