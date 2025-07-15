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Clean Food Fiyatı (CF)

Clean Food (CF) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01771883
$0,01771883$0,01771883
-%2,501D
USD

Bugünkü Clean Food (CF) Fiyatı

Clean Food (CF), şu anda 0,01881823 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,66M USD piyasa değerine sahiptir. CF / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Clean Food Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,87
Clean Food 24 saatlik fiyat değişimi
88,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Clean Food (CF) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Clean Food / USD fiyat değişimi, $ +0,0010439.
Son 30 gün içerisinde, Clean Food / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Clean Food / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Clean Food / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0010439+%5,87
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Clean Food (CF) Fiyat Analizi

En güncel Clean Food fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,01646116
$ 0,01646116$ 0,01646116

$ 0,01889864
$ 0,01889864$ 0,01889864

$ 0,01889864
$ 0,01889864$ 0,01889864

+%10,64

+%5,87

--

Clean Food (CF) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,66M
$ 1,66M$ 1,66M

--
----

88,00M
88,00M 88,00M

Clean Food (CF) Nedir?

CF Token is a digital asset designed to enhance transparency and traceability across multiple industries, including food, cosmetics, pharmaceuticals, and more. By leveraging blockchain technology, it ensures product authenticity and promotes sustainable practices. Cleanfood is a pioneering platform dedicated to enhancing transparency and sustainability in consumer products. By leveraging advanced technologies such as QR codes and blockchain, cleanfood empowers users to trace the origins and processes of the items they wear and consume.

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Clean Food (CF) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Clean Food (CF) Token Ekonomisi

Clean Food (CF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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CF Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CF / VND
495,20172245
1 CF / AUD
A$0,0286037096
1 CF / GBP
0,0139254902
1 CF / EUR
0,0159954955
1 CF / USD
$0,01881823
1 CF / MYR
RM0,0797892952
1 CF / TRY
0,7568692106
1 CF / JPY
¥2,76627981
1 CF / RUB
1,4629292002
1 CF / INR
1,6140395871
1 CF / IDR
Rp308,4955244112
1 CF / KRW
25,9561728213
1 CF / PHP
1,0666172764
1 CF / EGP
￡E.0,9307496558
1 CF / BRL
R$0,1051939057
1 CF / CAD
C$0,0255927928
1 CF / BDT
2,2815222052
1 CF / NGN
28,8622720802
1 CF / UAH
0,788483837
1 CF / VES
Bs2,14527822
1 CF / CLP
$18,21604664
1 CF / PKR
Rs5,3673355606
1 CF / KZT
9,8938726048
1 CF / THB
฿0,6100870166
1 CF / TWD
NT$0,551374139
1 CF / AED
د.إ0,0690629041
1 CF / CHF
Fr0,0148664017
1 CF / HKD
HK$0,1475349232
1 CF / MAD
.د.م0,1695522523
1 CF / MXN
$0,3522772656
1 CF / PLN
0,0683101749
1 CF / RON
лв0,0816711182
1 CF / SEK
kr0,1808431903
1 CF / BGN
лв0,0314264441
1 CF / HUF
Ft6,4422328582
1 CF / CZK
0,397064653
1 CF / KWD
د.ك0,00573956015
1 CF / ILS
0,0628528882