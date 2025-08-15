Coin on Base (COIN) Nedir?

$COIN is the meme that doesn't want to be one. Born without a roadmap, no team, no plan, $COIN isn’t here to convince you. There are no influencers, no Discord mods, no marketing budgets—just a name that hits too close to home and a launch that feels too aligned to be an accident. It pays homage to Coinbase, the on-ramp for millions into crypto, while existing completely outside the system it nods to. There’s no promise here—only presence. $COIN exists because it had to. Because a token called $COIN, on Base, with no devs and no agenda, is too perfect to ignore. It spreads not through hype but through curiosity, conviction, and a growing sense that maybe, just maybe, this isn’t random. No team. No plan. No lies. Just $COIN.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Coin on Base (COIN) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Coin on Base (COIN) Token Ekonomisi

Coin on Base (COIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. COIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!