Context Layer (CXLYR) Nedir?

Context Layer is a decentralized platform that empowers AI agents to interact with Ethereum's blockchain, enabling context-aware decision-making. It provides a foundation for intelligent decentralized applications (dApps), where AI agents autonomously interact with blockchain data to make decisions and execute tasks. The Context Layer platform enables the creation of intelligent, context-aware AI agents that can operate in decentralized ecosystems.

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Context Layer (CXLYR) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Context Layer (CXLYR) Token Ekonomisi

Context Layer (CXLYR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CXLYR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!