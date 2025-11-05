Cyclo cyWETH (CYWETH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,460673 $ 0,460673 $ 0,460673 24 sa Düşük $ 0,539798 $ 0,539798 $ 0,539798 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,460673$ 0,460673 $ 0,460673 24 sa Yüksek $ 0,539798$ 0,539798 $ 0,539798 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,679462$ 0,679462 $ 0,679462 En Düşük Fiyat $ 0,332033$ 0,332033 $ 0,332033 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,22 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%5,15 Fiyat Değişimi (7 G) -%23,20 Fiyat Değişimi (7 G) -%23,20

Cyclo cyWETH (CYWETH) canlı fiyatı $0,503166. CYWETH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,460673 ve en yüksek $ 0,539798 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CYWETH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,679462, en düşük fiyatı ise $ 0,332033 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CYWETH son bir saatte +%0,22 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,15 ve son 7 günde -%23,20 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Cyclo cyWETH (CYWETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 125,01K$ 125,01K $ 125,01K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 125,01K$ 125,01K $ 125,01K Dolaşım Arzı 248,45K 248,45K 248,45K Toplam Arz 248.453,2310485386 248.453,2310485386 248.453,2310485386

Şu anki Cyclo cyWETH piyasa değeri $ 125,01K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CYWETH arzı 248,45K olup, toplam arzı 248453.2310485386. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 125,01K.