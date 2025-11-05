BorsaDEX+
Bugünkü canlı Cyclo cyWETH fiyatı 0,503166 USD. CYWETH / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. CYWETH fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

CYWETH Hakkında Daha Fazla Bilgi

CYWETH Fiyat Bilgileri

CYWETH Nedir

CYWETH Resmi Websitesi

CYWETH Token Ekonomisi

CYWETH Fiyat Tahmini

Cyclo cyWETH Logosu

Cyclo cyWETH Fiyatı (CYWETH)

Listelenmedi

1 CYWETH / USD Canlı Fiyatı:

$0,503166
-%5,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Cyclo cyWETH (CYWETH) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:04:30 (UTC+8)

Cyclo cyWETH (CYWETH) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,460673
24 sa Düşük
$ 0,539798
24 sa Yüksek

$ 0,460673
$ 0,539798
$ 0,679462
$ 0,332033
+%0,22

-%5,15

-%23,20

-%23,20

Cyclo cyWETH (CYWETH) canlı fiyatı $0,503166. CYWETH, son 24 saat içinde en düşük $ 0,460673 ve en yüksek $ 0,539798 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. CYWETH için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,679462, en düşük fiyatı ise $ 0,332033 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, CYWETH son bir saatte +%0,22 değişim gösterdi, 24 saatte -%5,15 ve son 7 günde -%23,20 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Cyclo cyWETH (CYWETH) Piyasa Bilgileri

$ 125,01K
--
$ 125,01K
248,45K
248.453,2310485386
Şu anki Cyclo cyWETH piyasa değeri $ 125,01K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki CYWETH arzı 248,45K olup, toplam arzı 248453.2310485386. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 125,01K.

Cyclo cyWETH (CYWETH) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Cyclo cyWETH / USD fiyat değişimi, $ -0,0273723361381031.
Son 30 gün içerisinde, Cyclo cyWETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Cyclo cyWETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Cyclo cyWETH / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0273723361381031-%5,15
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Cyclo cyWETH (CYWETH) Nedir?

Cyclo Finance: Access the power of leverage while keeping your collateral completely safe from liquidations.

Cyclo rethinks leverage from first principles. Instead of following the traditional DeFi pattern of lending pools, interest rates, and liquidations, Cyclo creates a simple primitive: the ability to lock collateral (like sFLR or WETH) and mint cy* tokens (like cysFLR or cyWETH) that can trade between $0 and $1. This design leads to a natural market for leverage. When demand for leverage is high, users lock their collateral and sell cy* tokens, increasing supply and lowering its price. When traders want to unwind positions, they buy back cy* tokens to unlock their collateral, creating demand that drives the price up. This cycle repeats naturally without any governance decisions, interest rates, or forced liquidations.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Cyclo cyWETH (CYWETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Cyclo cyWETH Fiyat Tahmini (USD)

Cyclo cyWETH (CYWETH) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Cyclo cyWETH (CYWETH) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Cyclo cyWETH için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Cyclo cyWETH fiyat tahminini hemen kontrol edin!

CYWETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

Cyclo cyWETH (CYWETH) Token Ekonomisi

Cyclo cyWETH (CYWETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CYWETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Cyclo cyWETH (CYWETH) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Cyclo cyWETH (CYWETH) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı CYWETH fiyatı, 0,503166 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
CYWETH / USD güncel fiyatı nedir?
CYWETH / USD güncel fiyatı $ 0,503166. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Cyclo cyWETH varlığının piyasa değeri nedir?
CYWETH piyasa değeri $ 125,01K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki CYWETH arzı nedir?
Dolaşımdaki CYWETH arzı, 248,45K USD.
CYWETH için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
CYWETH, ATH fiyatı olan 0,679462 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük CYWETH fiyatı (ATL) nedir?
CYWETH, ATL fiyatı olan 0,332033 USD değerine düştü.
CYWETH işlem hacmi nedir?
CYWETH için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
CYWETH bu yıl daha da yükselir mi?
CYWETH piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için CYWETH fiyat tahminine göz atın.
Cyclo cyWETH (CYWETH) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

