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Dark Magician Girl Fiyatı (DMG)

Listelenmedi

Dark Magician Girl (DMG) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00010505
$0,00010505$0,00010505
+%34,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Dark Magician Girl (DMG) Fiyatı

Dark Magician Girl (DMG), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 104,72K USD piyasa değerine sahiptir. DMG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Dark Magician Girl Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%33,42
Dark Magician Girl 24 saatlik fiyat değişimi
998,75M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Dark Magician Girl (DMG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Dark Magician Girl / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Dark Magician Girl / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Dark Magician Girl / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Dark Magician Girl / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%33,42
30 Gün$ 0+%91,85
60 Gün$ 0+%345,10
90 Gün$ 0--

Dark Magician Girl (DMG) Fiyat Analizi

En güncel Dark Magician Girl fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%2,61

+%33,42

-%16,22

Dark Magician Girl (DMG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 104,72K
$ 104,72K$ 104,72K

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998,75M
998,75M 998,75M

Dark Magician Girl (DMG) Nedir?

Dark Magician Girl is a memecoin of the most kawaii Yu Gi Oh waifu on the Solana blockchain. We aim to bridge the gap between anime and crypto, with plans of releasing merchandise (body pillows and PJs mainly, maybe some slippers too), and an NFT collection. We also aim to build a V2 website that will have a lot of interactive features and be a lot of fun to use and waste time on. The endgame is build a cult-like community that will never waiver under pressure, and to have a lot of fun along the way.

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Dark Magician Girl (DMG) Kaynağı

Resmi Websitesi

Dark Magician Girl (DMG) Token Ekonomisi

Dark Magician Girl (DMG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DMG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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DMG Varlığından Yerel Para Birimlerine

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