DarkAni Grok Companion (DARKANI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00003514 $ 0,00003514 $ 0,00003514 24 sa Düşük $ 0,00005604 $ 0,00005604 $ 0,00005604 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00003514$ 0,00003514 $ 0,00003514 24 sa Yüksek $ 0,00005604$ 0,00005604 $ 0,00005604 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00005604$ 0,00005604 $ 0,00005604 En Düşük Fiyat $ 0,00003514$ 0,00003514 $ 0,00003514 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%3,30 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,57 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

DarkAni Grok Companion (DARKANI) canlı fiyatı $0,00003914. DARKANI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00003514 ve en yüksek $ 0,00005604 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DARKANI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00005604, en düşük fiyatı ise $ 0,00003514 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DARKANI son bir saatte +%3,30 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,57 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DarkAni Grok Companion (DARKANI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 39,13K$ 39,13K $ 39,13K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 39,13K$ 39,13K $ 39,13K Dolaşım Arzı 999,83M 999,83M 999,83M Toplam Arz 999.826.809,836439 999.826.809,836439 999.826.809,836439

Şu anki DarkAni Grok Companion piyasa değeri $ 39,13K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DARKANI arzı 999,83M olup, toplam arzı 999826809.836439. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 39,13K.