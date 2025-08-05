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Degen The Otter Fiyatı (DGEN)

Listelenmedi

Degen The Otter (DGEN) Canlı Fiyat Grafiği

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-%0,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Degen The Otter (DGEN) Fiyatı

Degen The Otter (DGEN), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 6,53K USD piyasa değerine sahiptir. DGEN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Degen The Otter Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,81
Degen The Otter 24 saatlik fiyat değişimi
940,25M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Degen The Otter (DGEN) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Degen The Otter / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Degen The Otter / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Degen The Otter / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Degen The Otter / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,81
30 Gün$ 0+%3,70
60 Gün$ 0+%7,18
90 Gün$ 0--

Degen The Otter (DGEN) Fiyat Analizi

En güncel Degen The Otter fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0011652
$ 0,0011652$ 0,0011652

+%0,03

-%0,81

-%11,39

Degen The Otter (DGEN) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 6,53K
$ 6,53K$ 6,53K

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940,25M
940,25M 940,25M

Degen The Otter (DGEN) Nedir?

The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits. "Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram $DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter'

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Degen The Otter (DGEN) Kaynağı

Resmi Websitesi

Degen The Otter (DGEN) Token Ekonomisi

Degen The Otter (DGEN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DGEN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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DGEN Varlığından Yerel Para Birimlerine

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