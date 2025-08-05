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DELI FM Fiyatı (DELIFM)

Listelenmedi

DELI FM (DELIFM) Canlı Fiyat Grafiği

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+%8,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü DELI FM (DELIFM) Fiyatı

DELI FM (DELIFM), şu anda 0,00005955 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 53,58K USD piyasa değerine sahiptir. DELIFM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

DELI FM Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%4,20
DELI FM 24 saatlik fiyat değişimi
899,80M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında DELI FM (DELIFM) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, DELI FM / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DELI FM / USD fiyat değişimi, $ -0,0000360717.
Son 60 gün içerisinde, DELI FM / USD fiyat değişimi, $ -0,0000512625.
Son 90 gün içerisinde, DELI FM / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%4,20
30 Gün$ -0,0000360717-%60,57
60 Gün$ -0,0000512625-%86,08
90 Gün$ 0--

DELI FM (DELIFM) Fiyat Analizi

En güncel DELI FM fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00005684
$ 0,00005684$ 0,00005684

$ 0,00006028
$ 0,00006028$ 0,00006028

$ 0,00143754
$ 0,00143754$ 0,00143754

--

+%4,20

-%42,79

DELI FM (DELIFM) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 53,58K
$ 53,58K$ 53,58K

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899,80M
899,80M 899,80M

DELI FM (DELIFM) Nedir?

DELI FM is a Solana-based cryptocurrency project centered around a 24/7 AI-generated radio livestream. The radio show originated on the Radix chain, partially funded by Dan Hughes, founder and lead developer of the Radix DLT ecosystem. The stream is hosted by a fictional character named Buzz Shipmann, an anthropomorphic cardboard box who delivers surreal news, fictional advertisements, and music from the imaginary town of Deliverance, Kansas. $DELIFM is the native token associated with this project and is used to engage the community through gamified experiences, token-gated content, and upcoming utility integrations such as NFT airdrops and listener rewards. The stream operates autonomously via a complex automation stack, combining AI-generated content, dynamic overlays, and scheduled interactions. The project serves both as a crypto-native news/entertainment channel and a satirical commentary on the digital finance ecosystem.

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DELI FM (DELIFM) Kaynağı

Resmi Websitesi

DELI FM (DELIFM) Token Ekonomisi

DELI FM (DELIFM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DELIFM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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DELIFM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DELIFM / VND
1,56705825
1 DELIFM / AUD
A$0,000091707
1 DELIFM / GBP
0,0000446625
1 DELIFM / EUR
0,000051213
1 DELIFM / USD
$0,00005955
1 DELIFM / MYR
RM0,0002518965
1 DELIFM / TRY
0,0024207075
1 DELIFM / JPY
¥0,00875385
1 DELIFM / ARS
ARS$0,0811303245
1 DELIFM / RUB
0,0047526855
1 DELIFM / INR
0,0052350405
1 DELIFM / IDR
Rp0,976229352
1 DELIFM / KRW
0,082479132
1 DELIFM / PHP
0,003413406
1 DELIFM / EGP
￡E.0,002884602
1 DELIFM / BRL
R$0,0003281205
1 DELIFM / CAD
C$0,0000815835
1 DELIFM / BDT
0,007251999
1 DELIFM / NGN
0,0907774245
1 DELIFM / UAH
0,002484426
1 DELIFM / VES
Bs0,0075033
1 DELIFM / CLP
$0,0575253
1 DELIFM / PKR
Rs0,016835976
1 DELIFM / KZT
0,0321540225
1 DELIFM / THB
฿0,001928229
1 DELIFM / TWD
NT$0,001779354
1 DELIFM / AED
د.إ0,0002185485
1 DELIFM / CHF
Fr0,00004764
1 DELIFM / HKD
HK$0,0004674675
1 DELIFM / MAD
.د.م0,0005401185
1 DELIFM / MXN
$0,0011248995
1 DELIFM / PLN
0,0002197395
1 DELIFM / RON
лв0,000260829
1 DELIFM / SEK
kr0,000575253
1 DELIFM / BGN
лв0,0001006395
1 DELIFM / HUF
Ft0,020548323
1 DELIFM / CZK
0,001264842
1 DELIFM / KWD
د.ك0,00001816275
1 DELIFM / ILS
0,0002030655