Depinet Fiyatı (DEPIN)

Listelenmedi

1 DEPIN / USD Canlı Fiyatı:

$0,00012299
$0,00012299$0,00012299
%0,001D
mexc
USD
Depinet (DEPIN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-22 16:46:13 (UTC+8)

Depinet (DEPIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01271154
$ 0,01271154$ 0,01271154

$ 0,00003786
$ 0,00003786$ 0,00003786

--

--

+%14,13

+%14,13

Depinet (DEPIN) canlı fiyatı $0,00012299. DEPIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DEPIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01271154, en düşük fiyatı ise $ 0,00003786 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DEPIN son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde +%14,13 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Depinet (DEPIN) Piyasa Bilgileri

$ 11,07K
$ 11,07K$ 11,07K

--
----

$ 12,30K
$ 12,30K$ 12,30K

90,04M
90,04M 90,04M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Depinet piyasa değeri $ 11,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEPIN arzı 90,04M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,30K.

Depinet (DEPIN) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Depinet / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Depinet / USD fiyat değişimi, $ +0,0001082335.
Son 60 gün içerisinde, Depinet / USD fiyat değişimi, $ +0,0000944911.
Son 90 gün içerisinde, Depinet / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +0,0001082335+%88,00
60 Gün$ +0,0000944911+%76,83
90 Gün$ 0--

Depinet (DEPIN) Nedir?

DEPINET is a decentralized ecosystem committed to empowering users with greater control, privacy, and freedom across the digital landscape. Unlike conventional platforms that rely on centralized servers and intermediaries, DEPINET leverages decentralized technologies—such as distributed networks, encryption, and blockchain—to ensure that no single entity can monitor, censor, or exploit your online activities. At its core, DEPINET aims to reshape the way people interact with the internet by prioritizing individual sovereignty over data and identity. By offering a suite of products—including a decentralized VPN (dVPN), a privacy-focused browser (dBrowser), private file storage, a secure wallet, and a scalable blockchain—DEPINET delivers a holistic, user-centric environment. This ecosystem eliminates reliance on centralized control, putting you, the user, back in charge of your data, your browsing experience, and your digital assets.

Depinet (DEPIN) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Depinet Fiyat Tahmini (USD)

Depinet (DEPIN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Depinet (DEPIN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Depinet için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Depinet fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DEPIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

Depinet (DEPIN) Token Ekonomisi

Depinet (DEPIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DEPIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Depinet (DEPIN) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Depinet (DEPIN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DEPIN fiyatı, 0,00012299 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DEPIN / USD güncel fiyatı nedir?
DEPIN / USD güncel fiyatı $ 0,00012299. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Depinet varlığının piyasa değeri nedir?
DEPIN piyasa değeri $ 11,07K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DEPIN arzı nedir?
Dolaşımdaki DEPIN arzı, 90,04M USD.
DEPIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DEPIN, ATH fiyatı olan 0,01271154 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DEPIN fiyatı (ATL) nedir?
DEPIN, ATL fiyatı olan 0,00003786 USD değerine düştü.
DEPIN işlem hacmi nedir?
DEPIN için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DEPIN bu yıl daha da yükselir mi?
DEPIN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DEPIN fiyat tahminine göz atın.
