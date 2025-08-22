Depinet (DEPIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01271154$ 0,01271154 $ 0,01271154 En Düşük Fiyat $ 0,00003786$ 0,00003786 $ 0,00003786 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) +%14,13 Fiyat Değişimi (7 G) +%14,13

Depinet (DEPIN) canlı fiyatı $0,00012299. DEPIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DEPIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01271154, en düşük fiyatı ise $ 0,00003786 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DEPIN son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde +%14,13 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Depinet (DEPIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,07K$ 11,07K $ 11,07K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,30K$ 12,30K $ 12,30K Dolaşım Arzı 90,04M 90,04M 90,04M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Depinet piyasa değeri $ 11,07K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEPIN arzı 90,04M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,30K.