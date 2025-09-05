Descipher Fund (DESCI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00110593 $ 0,00110593 $ 0,00110593 24 sa Düşük $ 0,00116705 $ 0,00116705 $ 0,00116705 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00110593$ 0,00110593 $ 0,00110593 24 sa Yüksek $ 0,00116705$ 0,00116705 $ 0,00116705 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00445736$ 0,00445736 $ 0,00445736 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,34 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,54 Fiyat Değişimi (7 G) -%25,95 Fiyat Değişimi (7 G) -%25,95

Descipher Fund (DESCI) canlı fiyatı $0,00111885. DESCI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00110593 ve en yüksek $ 0,00116705 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DESCI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00445736, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DESCI son bir saatte +%0,34 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,54 ve son 7 günde -%25,95 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Descipher Fund (DESCI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 63,11K$ 63,11K $ 63,11K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 111,88K$ 111,88K $ 111,88K Dolaşım Arzı 56,41M 56,41M 56,41M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki Descipher Fund piyasa değeri $ 63,11K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DESCI arzı 56,41M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 111,88K.