Descipher Fund Logosu

Descipher Fund Fiyatı (DESCI)

Listelenmedi

1 DESCI / USD Canlı Fiyatı:

$0,00111885
$0,00111885$0,00111885
-%3,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Descipher Fund (DESCI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 11:52:34 (UTC+8)

Descipher Fund (DESCI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00110593
$ 0,00110593
24 sa Düşük
$ 0,00116705
$ 0,00116705
24 sa Yüksek

$ 0,00110593
$ 0,00110593

$ 0,00116705
$ 0,00116705

$ 0,00445736
$ 0,00445736

$ 0
$ 0

+%0,34

-%3,54

-%25,95

-%25,95

Descipher Fund (DESCI) canlı fiyatı $0,00111885. DESCI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00110593 ve en yüksek $ 0,00116705 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DESCI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00445736, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DESCI son bir saatte +%0,34 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,54 ve son 7 günde -%25,95 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Descipher Fund (DESCI) Piyasa Bilgileri

$ 63,11K
$ 63,11K

--
--

$ 111,88K
$ 111,88K

56,41M
56,41M

100.000.000,0
100.000.000,0

Şu anki Descipher Fund piyasa değeri $ 63,11K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DESCI arzı 56,41M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 111,88K.

Descipher Fund (DESCI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Descipher Fund / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Descipher Fund / USD fiyat değişimi, $ -0,0004540908.
Son 60 gün içerisinde, Descipher Fund / USD fiyat değişimi, $ -0,0007068714.
Son 90 gün içerisinde, Descipher Fund / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%3,54
30 Gün$ -0,0004540908-%40,58
60 Gün$ -0,0007068714-%63,17
90 Gün$ 0--

Descipher Fund (DESCI) Nedir?

Descipher.Fund is about empowering researchers via AI agents and unlocking decentralized access to science funding. Our two core products are: The Research Crew: a swarm of specialized AI agents working together to support scientists at every stage of their journey. Each agent focuses on a key area; scientific papers, patents, funding, collaborations, or legal and the group of agents (swarm) together, identify opportunities (decipher), and solve problems for fostering scientific evolution. The DeSci Launchpad: This platform enables researchers to tokenize and launch their science projects. Allocations will be given to $DESCI stakers.

Descipher Fund (DESCI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Descipher Fund Fiyat Tahmini (USD)

Descipher Fund (DESCI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Descipher Fund (DESCI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Descipher Fund için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Descipher Fund fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DESCI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Descipher Fund (DESCI) Token Ekonomisi

Descipher Fund (DESCI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DESCI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Descipher Fund (DESCI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Descipher Fund (DESCI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı DESCI fiyatı, 0,00111885 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
DESCI / USD güncel fiyatı nedir?
DESCI / USD güncel fiyatı $ 0,00111885. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Descipher Fund varlığının piyasa değeri nedir?
DESCI piyasa değeri $ 63,11K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki DESCI arzı nedir?
Dolaşımdaki DESCI arzı, 56,41M USD.
DESCI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
DESCI, ATH fiyatı olan 0,00445736 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük DESCI fiyatı (ATL) nedir?
DESCI, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
DESCI işlem hacmi nedir?
DESCI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
DESCI bu yıl daha da yükselir mi?
DESCI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için DESCI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-05 11:52:34 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.