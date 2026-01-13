Bugünkü DevScan Fiyatı

Bugünkü DevScan (DEVSCAN) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,46 değişim gösterdi. Mevcut DEVSCAN / USD dönüşüm oranı DEVSCAN başına $ 0 şeklindedir.

DevScan, şu anda piyasa değeri açısından $ 13.487,41 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,05M DEVSCAN şeklindedir. Son 24 saat içinde DEVSCAN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DEVSCAN, son bir saatte -%1,27 ve son 7 günde -%31,65 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DevScan (DEVSCAN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 13,49K$ 13,49K $ 13,49K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,49K$ 13,49K $ 13,49K Dolaşım Arzı 999,05M 999,05M 999,05M Toplam Arz 999.052.039,946038 999.052.039,946038 999.052.039,946038

