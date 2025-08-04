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Dexalot Fiyatı (ALOT)

Listelenmedi

Dexalot (ALOT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,180352
$0,180352$0,180352
+%0,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Dexalot (ALOT) Fiyatı

Dexalot (ALOT), şu anda 0,180352 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 10,45M USD piyasa değerine sahiptir. ALOT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Dexalot Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,95
Dexalot 24 saatlik fiyat değişimi
57,96M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Dexalot (ALOT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Dexalot / USD fiyat değişimi, $ +0,00169415.
Son 30 gün içerisinde, Dexalot / USD fiyat değişimi, $ -0,0680457815.
Son 60 gün içerisinde, Dexalot / USD fiyat değişimi, $ -0,0994250637.
Son 90 gün içerisinde, Dexalot / USD fiyat değişimi, $ -0,2166598105073038.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00169415+%0,95
30 Gün$ -0,0680457815-%37,72
60 Gün$ -0,0994250637-%55,12
90 Gün$ -0,2166598105073038-%54,57

Dexalot (ALOT) Fiyat Analizi

En güncel Dexalot fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,173367
$ 0,173367$ 0,173367

$ 0,180357
$ 0,180357$ 0,180357

$ 2,8
$ 2,8$ 2,8

+%0,01

+%0,95

-%19,91

Dexalot (ALOT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 10,45M
$ 10,45M$ 10,45M

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57,96M
57,96M 57,96M

Dexalot (ALOT) Nedir?

Dexalot is a decentralized exchange that brings the look and feel of traditional centralized exchanges without compromising on decentralization and transparency. Dexalot implements an on-chain central limit order book for its trade pairs on the Avalanche platform. Dexalot allows for users to trade ERC20 tokens supported on the C-Chain against the blockchain native currency AVAX or against other supported ERC20 tokens.

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Dexalot (ALOT) Kaynağı

Resmi Websitesi

Dexalot (ALOT) Token Ekonomisi

Dexalot (ALOT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ALOT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ALOT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ALOT / VND
4.745,96288
1 ALOT / AUD
A$0,27774208
1 ALOT / GBP
0,135264
1 ALOT / EUR
0,15510272
1 ALOT / USD
$0,180352
1 ALOT / MYR
RM0,76288896
1 ALOT / TRY
7,33491584
1 ALOT / JPY
¥26,511744
1 ALOT / ARS
ARS$246,045216
1 ALOT / RUB
14,383072
1 ALOT / INR
15,80965632
1 ALOT / IDR
Rp2.956,58969088
1 ALOT / KRW
249,44845824
1 ALOT / PHP
10,32875904
1 ALOT / EGP
￡E.8,73985792
1 ALOT / BRL
R$1,0099712
1 ALOT / CAD
C$0,24708224
1 ALOT / BDT
21,77209344
1 ALOT / NGN
273,6751424
1 ALOT / UAH
7,43952
1 ALOT / VES
Bs22,183296
1 ALOT / CLP
$173,318272
1 ALOT / PKR
Rs50,50397056
1 ALOT / KZT
96,6506368
1 ALOT / THB
฿5,85061888
1 ALOT / TWD
NT$5,3835072
1 ALOT / AED
د.إ0,66189184
1 ALOT / CHF
Fr0,1442816
1 ALOT / HKD
HK$1,41395968
1 ALOT / MAD
.د.م1,62857856
1 ALOT / MXN
$3,39422464
1 ALOT / PLN
0,66549888
1 ALOT / RON
лв0,78994176
1 ALOT / SEK
kr1,74220032
1 ALOT / BGN
лв0,30479488
1 ALOT / HUF
Ft62,03928448
1 ALOT / CZK
3,82887296
1 ALOT / KWD
د.ك0,05500736
1 ALOT / ILS
0,6131968