doge in a memes world (DEW) Nedir?

$DEW includes a collection of doge memes and Community of $DEW. $DEW was deployed for degen shitcoin trading and gambling on the ethereum blockchain.The $DEW memecoin, a collection of never ending doge memes.

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