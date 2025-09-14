Drops Ownership Power (DOP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00668986 $ 0,00668986 $ 0,00668986 24 sa Düşük $ 0,00677616 $ 0,00677616 $ 0,00677616 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00668986$ 0,00668986 $ 0,00668986 24 sa Yüksek $ 0,00677616$ 0,00677616 $ 0,00677616 Tüm Zamanların En Yükseği $ 4,75$ 4,75 $ 4,75 En Düşük Fiyat $ 0,00102064$ 0,00102064 $ 0,00102064 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,15 Fiyat Değişimi (7 G) +%6,95 Fiyat Değişimi (7 G) +%6,95

Drops Ownership Power (DOP) canlı fiyatı $0,00668986. DOP, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00668986 ve en yüksek $ 0,00677616 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DOP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 4,75, en düşük fiyatı ise $ 0,00102064 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DOP son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%1,15 ve son 7 günde +%6,95 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Drops Ownership Power (DOP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 90,03K$ 90,03K $ 90,03K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 100,35K$ 100,35K $ 100,35K Dolaşım Arzı 13,46M 13,46M 13,46M Toplam Arz 15.000.000,0 15.000.000,0 15.000.000,0

Şu anki Drops Ownership Power piyasa değeri $ 90,03K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOP arzı 13,46M olup, toplam arzı 15000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 100,35K.