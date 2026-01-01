Bugünkü earnAUSD Fiyatı

Bugünkü earnAUSD (EARNAUSD) fiyatı $ 1,003 olup, son 24 saatte % 0,05 değişim gösterdi. Mevcut EARNAUSD / USD dönüşüm oranı EARNAUSD başına $ 1,003 şeklindedir.

earnAUSD, şu anda piyasa değeri açısından $ 78.000.425 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 77,81M EARNAUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde EARNAUSD, $ 1,001 (en düşük) ile $ 1,077 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,077 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,99939 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EARNAUSD, son bir saatte +%0,06 ve son 7 günde +%0,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

earnAUSD (EARNAUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 78,00M$ 78,00M $ 78,00M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 78,00M$ 78,00M $ 78,00M Dolaşım Arzı 77,81M 77,81M 77,81M Toplam Arz 77.808.841,394604 77.808.841,394604 77.808.841,394604

Şu anki earnAUSD piyasa değeri $ 78,00M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EARNAUSD arzı 77,81M olup, toplam arzı 77808841.394604. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 78,00M.