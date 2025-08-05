Edog (EDOG) Nedir?

EDOG is a community-focused fair-launch meme coin on Aptos. EDOG is designed purely for entertainment purposes, with no intrinsic value or practical utility. Its value is driven by speculation, market trends, and community hype, similar to other memecoins in the market. EDOG was launch through uptos platform as a fair launch and then listed on Liquidswap. Its growth is fueled by the active participation and support of its token holders.

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Edog (EDOG) Kaynağı Resmi Websitesi

Edog (EDOG) Token Ekonomisi

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