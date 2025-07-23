EVA Hakkında Daha Fazla Bilgi

EVA Fiyat Bilgileri

EVA Resmi Websitesi

EVA Token Ekonomisi

EVA Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Eva AI Companion Logosu

Eva AI Companion Fiyatı (EVA)

Eva AI Companion (EVA) Canlı Fiyat Grafiği

--
----
-%42,401D
USD

Bugünkü Eva AI Companion (EVA) Fiyatı

Eva AI Companion (EVA), şu anda 0,00002522 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 25,22K USD piyasa değerine sahiptir. EVA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Eva AI Companion Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%42,11
Eva AI Companion 24 saatlik fiyat değişimi
1000,00M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki EVA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, EVA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Eva AI Companion (EVA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Eva AI Companion / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Eva AI Companion / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Eva AI Companion / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Eva AI Companion / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%42,11
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Eva AI Companion (EVA) Fiyat Analizi

En güncel Eva AI Companion fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00001941
$ 0,00001941$ 0,00001941

$ 0,00004374
$ 0,00004374$ 0,00004374

$ 0,00022567
$ 0,00022567$ 0,00022567

+%1,45

-%42,11

--

Eva AI Companion (EVA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 25,22K
$ 25,22K$ 25,22K

--
----

1000,00M
1000,00M 1000,00M

Eva AI Companion (EVA) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Eva AI Companion (EVA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Eva AI Companion (EVA) Token Ekonomisi

Eva AI Companion (EVA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EVA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Eva AI Companion (EVA) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

EVA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EVA / VND
0,6636643
1 EVA / AUD
A$0,0000383344
1 EVA / GBP
0,0000184106
1 EVA / EUR
0,000021437
1 EVA / USD
$0,00002522
1 EVA / MYR
RM0,0001064284
1 EVA / TRY
0,0010198968
1 EVA / JPY
¥0,00368212
1 EVA / RUB
0,0019795178
1 EVA / INR
0,0021782514
1 EVA / IDR
Rp0,4134425568
1 EVA / KRW
0,0347861982
1 EVA / PHP
0,0014357746
1 EVA / EGP
￡E.0,0012377976
1 EVA / BRL
R$0,0001402232
1 EVA / CAD
C$0,0000342992
1 EVA / BDT
0,0030586816
1 EVA / NGN
0,0385036262
1 EVA / UAH
0,0010494042
1 EVA / VES
Bs0,00300118
1 EVA / CLP
$0,023959
1 EVA / PKR
Rs0,0071604624
1 EVA / KZT
0,0134077086
1 EVA / THB
฿0,0008113274
1 EVA / TWD
NT$0,0007397026
1 EVA / AED
د.إ0,0000925574
1 EVA / CHF
Fr0,0000199238
1 EVA / HKD
HK$0,0001977248
1 EVA / MAD
.د.م0,0002262234
1 EVA / MXN
$0,0004701008
1 EVA / PLN
0,0000912964
1 EVA / RON
лв0,0001086982
1 EVA / SEK
kr0,0002398422
1 EVA / BGN
лв0,0000418652
1 EVA / HUF
Ft0,0085780786
1 EVA / CZK
0,0005286112
1 EVA / KWD
د.ك0,0000076921
1 EVA / ILS
0,0000839826